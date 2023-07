Teď už pomalu odkvétá, ale v posledních týdnech dělala lupina, nebo též bob mnoholistý, hluboké vrásky na čelech správců Krkonošského národního parku (KRNAP). Tato rostlina původem ze severní Ameriky totiž postupně začala vytlačovat původní luční druhy.

Lupina mnoholistá v národním parku škodí, proto ji likvidují. | Foto: Š. Rosenkranz

„Jako agresivní invazivní druh škodí rostlinám, které jsou v Krkonoších původní. Bohužel není v našich možnostech sekat lupinu včas všude tam, kde se rozšířila,” svěřil se nedávno mluvčí KRNAPu Radek Drahný. Kvůli masivnímu vzedmutí se této rostliny dokonce vyzvali správci parku lidi, aby lupinu trhali a dali si ji třeba doma do vázy. „Výzva zafungovala a již nyní se nám hlásí další lidé na příští rok, kteří by nám s tímto problémem chtěli pomoci,” dodal Drahný.

U Olomouce kvetou tisíce slunečnic na panenský olej. Vše začalo jako experiment

Problém s lupinou navíc nemají jen Krkonoše. „Je to invazivní rostlina, která se nyní razantně šíří po našich horách a podhorských oblastech. Kromě Krkonoš jsme zaznamenali velký problém s touto rostlinou i na Šumavě. A kvůli lupině se například také zcela úplně vytratil hořec křížatý v oblasti Mladá na Mladoboleslavsku,“ řekla Deníku Milada Vrbová z Českého svazu ochránců přírody. Také ochránci přírody letos v červnu vyzvali lidi, aby květinu trhali a s utrženou kyticí se - na důkaz její likvidace - vyfotili.

Potravina budoucnosti?

V budoucnu by však nemusela lupina končit na hnojišti. Z invazního škůdce by se mohla stát užitečná příměs do potravin. Před pěti lety totiž vědci z Univerzity Hradec Králové (UHK) představili novou technologii s poněkud krkolomným názvem – výroba hydrolyzátu a vlákniny. Obě vyextrahované složky z lupiny totiž dokáží významně zvýšit nutriční hodnotu potravin, do kterých jsou přidány.

FOTO: Levandulová zahrada v Klapém vykvetla do krásy. Podívejte se

„Svým složením mohou být prospěšné jak celiakům, tak i pacientům po chemoterapii či vrcholovým sportovcům,“ uvedl tehdy nad bílým a hnědým práškem, které zamíchal do mléka a jogurtu, Miloš Jelínek z UHK.

Po uveřejnění výsledků dlouholetého bádání začala hradecká univerzita hledat pro svůj patent uplatnění. Jednání probíhala hlavně s některými mlékárenskými firmami. Mluvčí univerzity Jakub Novák tento týden potvrdil, že nakonec vědci s prodejem technologie uspěli. Komu však patent prodali a kdy by se mohla lupinová “moučka” dostat na trh, zatím není jasné. „Podařilo se dotáhnout užitné vzory. Od té doby se již u nás problém lupiny neřeší,” uvedl bez bližších podrobností Novák.