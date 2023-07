Už jako malá byla velmi ctižádostivá. Bála se selhání. Poslouchala rodiče, učitele i trenéry. Toužila po uznání a pochvale, které se jí nedostávalo. Vyhrála mistrovství světa v aerobiku a více méně přes noc se stala slavnou sportovní celebritou. Tíha odpovědnosti ji ale po letech dohnala a Olga Šípková skončila v bohnické léčebně. Posloucháte další díl ze série Palivo pro život a duši!

Po vzoru rodičů se usilovně věnovala gymnastice. Doslova dřela jako kůň. Nepatřila k oblíbeným a zažila si šikanu. Srovnávala se. Nakolik nás ovlivňují rodinné vzorce, proč toužíme po úspěchu a kde najít kýžené štěstí a radost ze života? Nejen na tyto otázky mi bude dnes odpovídat trenérka, koučka a expertka vzdělávacího portálu Dovychovat Olga Studničková Šípková, která nedávno vydala Knihu pro ženy.

Život se s Olgou nemazlil. Za úsměvem, který rozdávala, nebylo štěstí ani láska. Skrýval bolest a touhu po laskavém obejmutí a uznání vlastní mámy. Zažila si šikanu. Lpěla na výkonu. Disciplína a zodpovědnost ji dohnaly na samotné dno. Možná vás napadne stejně jako mě, stala se obětí vlastního úspěchu?

„Slovo oběť v mém životě hraje poměrně značnou roli. Každý jsme obětí svého příběhu. Můj příběh popisuji i v knížce. Je o dívce, která dělala moderní gymnastiku. Pro tento sport jsem byla nemožná, tlustá, neohebná a bylo mi to podsouváno téměř každým tréninkem, protože tam jsou úplně jiné normy než kdekoliv jinde. Už v jedenácti letech, kdy jsem vnikla do puberty, mě nepřijalo okolí žen, trenérek ani dětí. To se odrazilo na mém nízkém sebevědomí. Nevěřila jsem si a s tímto nedobrým základem jsem vlítla v dospělosti do života a do nového sportu, který jsem začala dělat z obrovské lásky.

Vůbec jsem netušila ani nepřemýšlela, že na začátku své v uvozovkách kariéry vrcholové sportovkyně v oblasti sportovního aerobiku budu mistryní světa, ani jsem si to nijak nepřála. Byla jsem zamilovaná do sportu, který byl krásný, nevyžadoval tak velkou hubenost a kde jsem byla sama sebou, nikdo mě nelynčoval, byla jsem divoká, dynamická, radostná, usměvavá. Jsem přesvědčena, že tou energií a láskou jsem získala pět let od startu tohoto sportu medaili mistryně světa. Pak přišla na řadu ta oběť. Byla jsem velmi výhodná kořist pro své okolí v tom smyslu, že jsem byla úspěšná, známá, radostná, rozdávala jsem ženám energii. Viděli ve mně naději, ale já si od dětství nevěřila.“

Olga Studničková ŠípkováZdroj: Deník/Bohumila ČihákováOlga Studničková Šípková je mistryně světa, dvojnásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná mistryně ČR ve sportovním aerobiku.



Je maminkou dcery Adély a syna Michala.



V roce 2016 se účastnila soutěže StarDance, kde si zatančila po boku Marka Dědíka.



Aktuálně je lektorka, koučka a expertka projektu Dovychovat.



Nedávno jí vyšla spoluatorská kniha s názvem Kniha pro ženy.



