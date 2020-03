ON-LINE ke koronaviru ZDE

Mylné přesvědčení o tom, že po celý den mají občané sedět zavření doma, přitom vytváří sám premiér Andrej Babiš (ANO). „teď je nejdůležitější, aby lidi maximálně omezili vůbec styk, aby zůstali doma, aby nikam de facto nechodili,“ opakuje několikrát s různými obměnami.

Vládní nařízení ale mezi výjimkami výslovně zmiňuje pobyt v přírodě nebo parcích. Ti, kteří se tak do těchto míst vypraví, tak mohou učinit bez obav ze sankcí.

Nejlépe je na čerstvém vzduchu

To koneckonců už v sobotu odůvodnil i epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který vede vládní krizový štáb. „Není žádoucí být celou dobu doma a trávit čas v uzavřeném prostředí… Nejlíp je dýchat na čerstvém vzduchu a pohybovat se… Hlavním cílem našich opatření je minimalizovat riziko přenosu na další osoby, a to v lese, v přírodě, určitě nehrozí, takže to vřele doporučuji,“ řekl Českému rozhlasu.

Podle odborníků je ale důležité, aby se lidé neshlukovali, protože tak může dojít k přenosu nemoci. Pokud se ale půjdou jen projít, je nebezpečí jen velmi malé.