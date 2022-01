„Situace se neustále proměňuje. Pět dní karantény pomohlo k tomu, že se třídy sice rychle střídají, ale děti se dřív vrací do školy. Na obě zařízení to nyní vychází v průměru tři až čtyři třídy v karanténě v jednom týdnu. Na mateřinkách byl celkem klid, nyní to bývá jedna, dvě třídy,“ říká ředitel.

Díky armádě asistentů náročnou výuku na školách zvládají. „Jsme velká škola. To je naše štěstí, protože máme pro obě zařízení 30 asistentů. To nám obecně velmi pomáhá, když například potřebujeme řešit kombinovanou výuku,“ konstatuje ředitel.

Online reportáž

Na králodvorských školách jsou radši za takový stav, než kdyby děti do školy nechodily vůbec. „Celou situaci zvládáme dobře. Loni děti od října do školy nechodily a nyní se prakticky dá říct, že ve velkém počtu chodí celé pololetí. Za to jsme velmi rádi,“ podotýká Krob.

S nasazenými nanorouškami

Na berounské základní škole Wagnerka měli tento týden pět tříd v karanténě. Situace je náročná, ale i zde to zvládají. „Děti se vrací poměrně brzy, jedna třída ve čtvrtek, za což jsme velmi rádi. Vůbec nechci nic zakřiknout, ale situace mezi učiteli a žáky je zatím dobrá,“ říká ředitelka Eva Drbalová.

Na Wagnerce to především stojí na dobře sehraném pedagogickém týmu. „Celý sbor při výuce pro jistotu nosí ochranu dýchacích cest. Učit několik hodin v respirátoru je nemožné, takže jsme nakoupili nanoroušky, které splňují hygienickou normu, a v těch už to jde. Všichni moji kolegové mají můj obrovský respekt a mnoho díků za to, že opravdu fungují 24/7. Voláme si o víkendech, a to i v dost pozdních hodinách, jen aby byl zajištěn bezpečný chod školy,“ popisuje spolupráci ředitelka a dodává, že občas dochází síly, ale jsou odhodlaní vše dobře zvládnout.

Využili ředitelské volno

Na tetínské základce, která je výrazně menším zařízením, než jsou berounské školy, toto pololetí vůbec poprvé museli využít ředitelského volna. Ve škole momentálně chybí asi čtvrtina dětí.

„Minulý týden nám chybělo osm pedagogů, takže jsme toto pondělí a úterý čerpali ředitelské volno, které jsme letos ještě nemuseli použít. Nicméně jsme se alespoň distančně učili, kdy jsme hlavně opakovali látku,“ říká ředitelka školy Ladislava Malířová.

Náročné pro školy bývá to, že místo učení musí přednostně řešit záležitosti kolem viru. Jinak tomu není ani na Tetíně.

„Dopoledne musím nejdříve dělat trasování a řešit hygienu a nemůžu se věnovat vlastní práci. Celkově to zdržuje od všeho,“ dodala Malířová, která zároveň vyslovila přání, aby už bylo po všem. Zároveň doufá, že v únoru děti odjedou na hory.