Například v Pardubicích nyní kvůli nemoci, izolaci či karanténě chybí 15 procent řidičů. Volantu se tak chopí všichni, kdo mají oprávnění – od lidí z kanceláře až po pracovníky v dílnách. Podobná situace je i v nedalekém Hradci Králové, kde do služby nemohlo nastoupit 30 řidičů. „Ještě před týdnem se zdálo, že nastalou situaci ustojíme bez větších zásahů, ale nakonec jsme museli omezit dopravu tak, že jsme přistoupili k přechodu na prázdninový režim,“ řekl ředitel hradeckého dopravního podniku Zdeněk Abraham a dodal, že nelze vyloučit, že dojde k dalším výpadkům spojů.

V Olomouci, kde v současné době chybí asi deset procent řidičů, se zdejší dopravní podnik rozhodl prodloužit intervaly mezi spoji a do práce povolává i své bývalé pracovníky, kteří nedávno odešli do důchodu. Doprava se omezuje i ve Zlíně. „Od středy budeme jezdit podle letních jízdních řádů, které představují snížení výkonů asi o deset procent,“ uvedl ředitel zlínského městského dopravce Josef Kocháň.

Omikron řádí i mezi řidiči MHD. Ve Zlíně spoje vyjedou podle letního řádu

Kvůli šíření omikronu došlo k omezení také v pražské hromadné dopravě. Zde přestaly tramvaje a autobusy otevírat přední dveře. U autobusů je navíc prostor za první řadou sedadel zapáskován, aby si lidé nemohli sednout blízko řidiče. Zatím bez větších komplikací jezdí spoje v jihočeských Českých Budějovicích. „V karanténě máme zatím jen jednotky řidičů. Ale zítra může být vše jinak,“ nechal se slyšet ředitel českobudějovického dopravního podniku Slavoj Dolejš.

Nastalou situaci chtějí české dopravní podniky řešit už ve čtvrtek na mimořádném zasedání správní rady Sdružení. „Víme, že situace napříč republikou je velmi rozdílná, ale chceme se pobavit o dalším postupu,“ uvedl Pelikán. Ten nevylučuje, že některá města omezí některé linky. „Připravujeme se na režim, kdy ani současná opatření nebudou stačit. V tom případě budeme muset některé linky omezit. A ty, které nebudeme postrádat, i na nějaký čas zrušit,“ dodal Pelikán.

Herec Václav Kopta: Letos řídit autobus nebudu, nejsem „vyježděný“

Herec a textař Václav Kopta je dlouhodobě znám jako velký milovník autobusů. V loňském roce dokonce při covidové krizi vypomáhal jako řidič u pražského dopravního podniku. Nastalou situaci, kdy městským dopravcům chybí stovky řidičů kvůli omikronu, pozoruje. Ale zatím vylučuje, že by opět usedl za volant.

Sledujete současnou krizi v dopravních podnicích?

Sleduji a celá ta nešťastná situace ne mě doléhá. Rád bych pomohl, ale jsem teď v situaci, kdy se moje původní povolání, tedy šoubyznys, alespoň zčásti vrací do zajetých kolejí. A tím, že po večerech hraji divadlo, točím a chystám se na projekt, který mě pohltí až do konce dubna, bych na takovou výpomoc neměl čas. Navíc, kvůli obrovské odpovědnosti, to není jen tak, jako si dvakrát za měsíc sednout za pokladnu v supermarketu. Teď navíc nejsem v situaci, kdy bych mohl nabídnout své služby a třeba po představení, či po návratu ze zájezdu, bych šel ráno na výpravnu a zachraňoval dopravní podniky. Navíc v Praze, kde denně vyjíždí na 900 spojů, by to jeden Kopta nezachránil.

Poloprázdné sborovny, chybějící uklízečky. Nákaza opět paralyzuje školy v Česku

A nesvrbí vás prsty?

Mrzí mě to, ale na stranu druhou, když jsem měl času na rozdávání, tak pro mě práce nebyla. Teď však nemůžu nic nabídnout. A ani si neumím představit, že bych dispečerovi řekl, že mi má zablokovat dva vyjížďáky na příští víkend a pak mu dva dny předem volat, že mám práci a nemohu přijít. Nebylo by to fér. Jsem realista a vím, že můžu dělat jen to, na co stačím. A to, že jsem loni mohl na chvíli vypomoci, byl spíše splněný sen. Navíc nejsem vyježděný a musel bych se minimálně měsíc aklimatizovat, abych získal klid.

Ozval se vám vůbec nějaký podnik?

Neozval. Všichni totiž dobře vědí, že teď nemám volné termíny. Práce by teď sice za volantem byla, ale oni vědí, že je zbytečné mě poptávat. Zkrátka patřím na jeviště, ne za volant. Dál však budu podniky propagovat a říkat lidem, že je to velice bezpečný způsob přepravy, kde pracuje spousta srdcařů. A pokud ještě někdy v budoucnu dostanu tu šanci a za volant autobusu si sednu, bude to milé. Ale krizi opravdu nezachráním.