ON-LINE: Babiš již odvolil. Vítězství v Praze považuje za prestižní záležitost

Voliči v Česku začali dnes úderem 14. hodiny rozhodovat o novém složení svých radnic. Na třetině území země svými hlasy ovlivní také složení Senátu. Při volbě členů horní komory budou mít o něco větší výběr než při předchozích volbách v roce 2012. Komunálních kandidátů v porovnání s minulými volbami v roce 2014 naopak ubylo.

O 27 rozdělovaných křesel v horní komoře se v obvodech, kde se letos po šesti letech bude znovu hlasovat, pokouší 236 kandidátů - tři adepti přibyli. Na jeden senátorský mandát tak připadá v průměru devět adeptů.

Online reportáž Komunální a senátní volby - on-line reportáž 05.10. 16:30 Piráti mají v Praze ambice zvítězit, řekl předseda strany Ivan Bartoš poté, co dnes odpoledne v Praze 2 odevzdal ve volbách svůj hlas. Chtěl by, aby výsledek senátních voleb umožnil straně sestavit vlastní senátní klub. Volební účast vidí Bartoš optimisticky. 05.10. 16:18 V Moravskoslezském kraji má volební hlas téměř milion lidí, z toho nejvíce voličů (přes čtvrt milionu) je v Ostravě, kde se nachází téměř 300 okrsků. Jeden nich vstoupil do historie už během lednových prezidentských voleb. Má číslo 19003 a nachází se v městském obvodu Slezská Ostrava, v části Hrušov. Během prvního kola volby prezidenta se tehdy ze 109 zapsaných voličů neobjevil nikdo, v druhém kole přišlo devět obyvatel - platný hlas odevzdalo osm z nich. 05.10. 16:17 Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura doufá, že SPD při své první účasti v komunálních volbách získá dostatek zastupitelů, kteří by apelovali na to, aby byl slyšet přímo hlas občanů. Okamura to řekl novinářům poté, co odevzdal svůj hlas v Praze 8. Ve volbách očekává podobnou účast jako v minulosti, což by podle něj mohlo SPD nahrát. Převážná část z 39 lidí, kteří zmizeli z kandidátek hnutí do pražského zastupitelstva a zastupitelstev městských částí, podle Okamury odešla kvůli výhrůžkám a zastrašování. 05.10. 16:00 Nejstarším kandidátem na Jihlavsku je jednadevadesátiletá Vlasta Finková, která zaujímá 19. místo na listině SPD v Jihlavě. Nejmladších, tedy osmnáctiletých kandidátů, je na Jihlavsku rovnou šest. Všichni jsou to studenit a o hlasy se ucházejí v Jihlavě, Ořechově, Olšanech nebo v Polné. Jihlavsko mělo před volbami jediného odvolaného kandidáta - a to v malé obci Doupě. Celá on-line reportáž ZDE

Obecními zastupiteli by chtělo být zhruba 216 000 zájemců, což je o 17.000 méně než před čtyřmi lety. I tak na jedno místo na radnici připadají tři až čtyři uchazeči.

Lidé budou moci volit dnes tradičně od 14:00 do 22:00 nebo v sobotu od 08:00 do 14:00. Poté se začnou výsledky objevovat na volebním webu. Celkové výsledky senátních voleb by mohly být známy během noci, kompletní výsledky obecních voleb pravděpodobně až v neděli ráno.

Do volební místnosti si lidé musí vzít s sebou průkaz totožnosti, buď občanský průkaz, anebo cestovní pas. V komunálních volbách mohou na hlasovacím lístku, kde jsou pohromadě kandidáti všech uskupení, křížky u jejich jmen sestavit své zastupitelstvo. Mohou také křížkem označit favorizovanou stranu, nebo ji zkombinovat s kandidáty jiných uskupení. Počet křížků ale nesmí být vyšší než počet volených členů zastupitelstva. Jinak by byl hlas neplatný.

Pokud by volič zakřížkoval méně kandidátů, platnost hlasu tím neutrpí. Neplatný by byl ale lístek v případě, když by žádný z kandidátů okřížkován nebyl. Lístky si lidé mohou připravit doma a ve volební místnosti je za plentou vložit do šedé hlasovací obálky a poté před volební komisí vhodit do volební urny.

V senátních volbách si lidé pouze vyberou lístek se jménem preferovaného kandidáta, který vloží do žluté hlasovací obálky pro senátní volby a poté do volební urny. Tento lístek nijak neupravují. Hlasovací obálky, které dostanou od volební komise, nesmí lidé v zájmu platnosti svých hlasů zaměnit.