ON-LINE: Některé hotely v ČR uvažují o uzavření do konce roku. Hlavně v Praze

Počet případů nákazy koronavirem v září přesáhl v Česku 46 tisíc. Je to skoro dvakrát více, než bylo nakažených celkem od března do srpna - 24 616. Pro zmírnění šíření koronaviru a zabezpečení fungování vláda ve středu schválila zavedení nouzového stavu, platit bude od pondělí 5. října na měsíc. Spolu s ním budou do 18. října zavedena nová omezení. Ústřední krizový štáb se dnes dopoledne sejde k dalšímu jednání.

Jedno z volebních míst drive-in - ve Wattově ulici v Ostravě, 30. září 2020. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Online reportáž

Autor: Redakce, ČTK