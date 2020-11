ON-LINE: Rizikové skóre je 70. Česko hlásí nejmenší přírůstek od začátku října

aktualizováno včera 10:05





Česku v neděli přibylo 1887 případů nákazy novým typem koronaviru, je to nejméně od 5. října. Proti minulé neděli je nárůst poloviční, proti sobotě počet případů klesl o 2312. O víkendu se ale zpravidla méně testuje a počet provedených testů klesal celý uplynulý týden. Rizikové skóre je v Česku nyní 70, což odpovídá nižšímu stupni opatření proti covidu-19 než nyní. Pokud číslo zůstane do středy, bude se jednat o uvolnění. Do pondělních 18:00 přibylo dalších 2004 potvrzených případů nákazy koronavirem.

Hromadný transport pacientů s covidem-19 z Benešova do pražského Motola se uskutečnil ve čtvrtek 12. listopadu 2020. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

