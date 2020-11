ON-LINE: Skóre PES je na 57 bodech. Blatný: Hodnoty stále nejsou optimální

Nových případů koronoaviru přibylo ve čtvrtek opět méně než před týdnem, laboratoře odhalily 4048 nakažených. To je asi o 2400 méně než minulý čtvrtek, proti středě je nárůst nižší zhruba o 900 případů. Klesá také počet lidí s koronavirem, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci. Rizikové skóre PES zůstává pátý den na 57 bodech, tedy ve třetím z pěti stupňů pohotovosti. Vyplývá to z aktuálních dat na webu ministerstva zdravotnictví. Pravděpodobnost zmírnění přijatých protiepidemických opatření od pondělí vidí ministr zdravotnictví Blatný padesát na padesát, řekl to Radiožurnálu.

Otevření obchodů 18.listopadu 2020 s omezením počtu zákazníků na jednoho na 15 m² v České Lípě. | Foto: Vít Černý

Online reportáž

Autor: Redakce