ON-LINE: V sobotu přibylo 197 případů. Proběhlo méně testů

V Česku přibylo v sobotu 197 potvrzených případů nemoci covid-19. Je to o 96 méně než v pátek a zároveň je to druhý nejnižší nárůst v tomto týdnu. O víkendu však laboratoře dělají méně testů, a tedy i počty odhalených případů bývají nižší. Aktuálně nemocných je rekordních 5733. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 01:00.

Zdravotnice ukládá do boxu vzorky k otestování na nemoc covid-19 14. srpna 2020 v areálu Fakultní nemocnice Brno. | Foto: ČTK / ČTK

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE Nejnižší denní nárůst potvrzených případů v tomto týdnu zaznamenalo ministerstvo v pondělí, kdy do statistik přibylo 140 nakažených. V úterý už jich ale bylo 287 a počet dále rostl až na čtvrtečních 330, což byla nejvyšší hodnota od 3. dubna. V pátek se denní nárůst zmírnil na 293 potvrzených případů. Do Řecka letecky nakonec bez testu. Turisté ale stále cítí nejistotu Přečíst článek › Z bezmála 20 tisíc nakažených od začátku epidemie covidu-19 v Česku se už téměř 70 procent z nemoci vyléčilo. Naopak 395 lidí s novým koronavirem zemřelo, z toho šest v tomto týdnu. U většiny nakažených má nemoc jen lehký průběh. V nemocnicích je podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví 113 lidí. Stav 25 je podle lékařů vážný. Z jednotlivých regionů je situace nejhorší v okrese Frýdek-Místek, kde za posledních sedm dní přibylo 34 nových případů covidu-19 v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. S minimálním odstupem následuje Praha a Uherskohradišťsko. Těsně přes 30 potvrzených případů nového koronaviru na 100 tisíc obyvatel za posledních sedmí dní je na Klatovsku. Zavádějící čísla ministerstva budí strach. To je špatné, tvrdí zástupce cestovek Přečíst článek ›

Autor: ČTK