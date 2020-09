ON-LINE: Počet nakažených s covidem skokově narostl. Přibývá i hospitalizovaných

aktualizováno dnes 19:29 Aktualizováno





Během dneška zatím přibylo v Česku 1710 případů covidu-19. Nárůst nakažených je znovu rekordní, v tomto týdnu potřetí za sebou. Je to o 417 víc než za stejnou dobu ve středu, kdy nakonec testy za celý den potvrdily nákazu koronavirem u 2139 lidí. To byl dosud nejvyšší denní přírůstek od začátku května a zároveň to bylo poprvé, kdy přibylo víc než dva tisíce pozitivních testů za jeden den. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví.

Odběrové místo na testování Covid - 19 v pardubické Krajské nemocnici. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Za víc než půl roku od vypuknutí epidemie se v zemi potvrdil virus u 42 739 lidí. Aktuálně je 18 930 nakažených, většina má lehký průběh nemoci. Dál ale roste počet hospitalizovaných, kterých je nyní 413, to je o 25 víc než předchozí den. Pacientů v těžkém stavu je 91, o deset víc. Do statistik přibylo také šest obětí, z toho tři úmrtí připadají na dnešek. Celkem s covidem zemřelo 488 pacientů. Kvůli neustále rostoucím počtu případů nákazy stát zavádí další plošná omezení týkající se nošení roušek ve třídách, omezení otevírací doby restaurací či konání vnitřních hromadných akcí. Další opatření. Vojtěch zavádí omezení vnitřních hromadných akcí Přečíst článek › On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE Od začátku září začalo přibývat i lidí, kteří s koronavirem zemřeli. Statistiky nyní ukazují 482 obětí, od začátku září zemřelo 58 lidí s covidem-19. Tento týden má zatím 17 obětí. Počty nakažených rekordně rostly i minulý týden, kdy denní přírůstek v úterý poprvé překonal tisícovku. Od té doby denně přibývalo více než tisíc potvrzených nákaz, s výjimkou neděle. Více se ale testovalo. V srpnu počet testů za den pouze jednou překročil 10 tisíc, kdežto minulý týden laboratoře od úterý do čtvrtka provedly každý den více než 15 tisíc testů, v pátek rekordních 19 tisíc. Kapacita laboratoří je podle ministra Vojtěcha 20 700 denně a cíl je 25 000. O středečním počtu testů bude ministerstvo informovat dnes vpodvečer. Nejvýrazněji se nyní nákaza šíří v Praze a v přilehlých středočeských okresech, ale také na Kroměřížsku, jižním Plzeňsku, Uherskohradišťsku a Chebsku. Nejrychleji se nákaza šíří v Praze V Praze hygienici za posledních sedm dní potvrdili 155 případů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, následuje Kroměřížsko se 150 případy, Praha-východ se 135 případy a Berounsko s téměř 133 případy na 100 tisíc obyvatel. Od čtvrtka 10. září platí v celém Česku povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov. Ministerstvo zdravotnictví zároveň vyzvalo občany k dodržování základních hygienických pravidel pod zkratkou 3R - kromě nošení roušek je to pravidelné mytí rukou a dodržování dvoumetrových rozestupů. Máte koronavirus? Pozitivním pacientům přijde mail či smska Přečíst článek › Od pátečních 18:00 zakáže ministerstvo zdravotnictví vnitřní hromadné akce na stání pro více než deset lidí. Výjimku mají výstavy, trhy a podobné akce. Na akcích k sezení budou muset být vstupenky prodávané na konkrétní místo. "V tuto chvíli je naší prioritou zastavit počínající exponenciální nárůst pozitivních případů. Nemohu však vyloučit další opatření," uvedl ve středu ministr Vojtěch. Bývalý ministrův náměstek a současný vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula v pondělí řekl, že počty nakažených nejspíš porostou ještě nejméně dva až tři týdny.

Autor: ČTK, Redakce