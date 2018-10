ON-LINE: Voliči rozhodují o tom, kdo bude mít většinu v Senátu

Voliči v Česku dnes začnou rozhodovat o tom, kdo se ujme vlády nad Senátem na příští dva roky. Jejich hlasy určí, které frakce budou mít v horní komoře Parlamentu většinu. Jisté je, že to nebudou vládní ANO a ČSSD ani s podporou komunistů. Voliči o tom rozhodli už v prvním volebním kole, které se uskutečnilo před týdnem spolu s obecními volbami.

Senátní volby se nebudou konat ve všech 27, ale pouze v 25 senátních obvodech. V nich si už lidé vybrali dvojnásobný počet finalistů. Volební místnosti zůstanou zavřené v Praze 4 a na Vsetínsku, kde byli senátory v úvodním kole zvoleni Jiří Drahoš (za STAN) a Jiří Čunek (KDU-ČSL). Celkem tak dojde k obměně třetiny horní komory.

Online reportáž Senátní volby v Česku - druhé kolo 12.10. 14:25 K nejsilnějším budou zřejmě patřit kluby KDU-ČSL a STAN, které mohou mít až 18 členů, a klub ODS, který díky 11 finalistům může mít až 17 členů. ČSSD má ve finále pět zástupců, reálně může pomýšlet na úspěch dvou z nich. ANO se šesti senátory pravděpodobně početně příliš neposílí. Nejméně početnou pětičlennou frakcí by mohl zůstat klub Senátor 21. 12.10. 14:15 Voliči už před týdnem v prvním volebním kole rozhodli o tom, že vládní ANO a ČSSD většinu v jednaosmdesátičlenném Senátu mít nebudou ani s podporou komunistů. Sociální demokraté navíc pravděpodobně neobhájí pozici nejsilnější senátorské frakce a s ní spojené právo nominovat předsedu horní komory. Neočekává se, že by nejsilnější klub mohlo mít hnutí ANO, z jehož deseti finalistů jen jeden vyhrál úvodní kolo. 12.10. 14:00 Volební místnosti se otevřely, lidé mohou v 25 senátních okrscích rozhodnout o svém senátorovi. 12.10. 13:59 Ve druhém kole senátních voleb přijdou voliči do volebních místností v celkem 25 senátních obvodech. Ve volebních obvodech Praha 4 a Vsetín druhé kolo neproběhne, neboť zde voliči vybrali své zástupce v Senátu již v prvním kole. Český statistický úřad má pro přebírání výsledků hlasování připraveno 174 přebíracích míst. Celá on-line reportáž ZDE

Volit může zhruba 2,5 milionu voličů. Hlasovací lístky dostanou až ve volebních místnostech, v poštovních schránkách by je hledali marně. Upozornila na to i místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová. Stejně jako v prvním kole by lidé neměli zapomenout na doklad kvůli ověření totožnosti volební komisí.

