Onanista v metru a pes tančící reggae: prohlédněte si nejlepší videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v pátek 3. listopadu 2017.

VIDEOSOUHRN SPUSTÍTE ZDE:

Pátek byl ve znamení roztodivných představení.

Nechtěnou a nepříjemnou exhibici zažila mladá cestující, která nastoupila do pražského metra linky C. Než dojela na Prosek, předvedl jí neznámý onanista více, než by si přála. Malou lstí se jí podařilo ho zbavit a navíc jeho kašpárkové divadlo natočila.

Mnohem příjemnější zážitek přichystal náhodným kolemjdoucím Michal Šeps, účastník pěvecké soutěže SuperStar. Spolu se svou dívkou Terezou Kamínkovou a border kolií Lukasem zahráli a zatancovali reggae.

Mladá temperamentní Slovenka Frederika Kvačáková získala v ústeckém baletu Carmen svou první hlavní roli. To strašila ze zámku Horní Libchava už mají premiéru za sebou. Návštěvnická sezóna vyvrcholí v sobotu ve 13.00 posledním strašidelným vystoupením.

A trutnovské skauty napadl originální způsob jak získat peníze na opravu svého chrátrajícího sídla. Uspořádali Skaut Fest a přesvědčili kapely, aby na této benefiční akci vystoupily zdarma.