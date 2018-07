Onderka i Birke: Krčálovo rozhodnutí je chlapské. Netolický poukázal na školství

Petr Krčál (ČSSD) podle sociálních demokratů oslovených ČTK reagoval rychle a tak, jak si počínat měl, když dnes kvůli podezření z plagiátorství v bakalářské práci rezignoval na funkci ministra práce a sociálních věcí. Předseda ČSSD Jan Hamáček jako Krčálovu nástupkyni navrhuje dosavadní šéfku odboru rodinné politiky ministerstva práce Janu Maláčovou. Podle členů ČSSD se jedná o erudovanou kandidátku, která má v oboru zkušenosti.

Místopředseda ČSSD Roman Onderka ČTK napsal, že oceňuje postoj, který Krčál zaujal. "Jeho rozhodnutí považuji za chlapské. Janu Maláčovou osobně neznám, vím jen, že pracovala jako ředitelka na MPSV. Předpokládám, že resort zná a v oboru má zkušenosti," uvedl Onderka. O chlapském řešení hovoří i místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Birke. Uznání si podle něj zaslouží Krčál, ale i Hamáček za to, jak rychle našel erudovanou náhradu.

Místopředseda ČSSD Martin Netolický ocenil, že Krčál situaci vyřešil do 24 hodin od chvíle, kdy se objevilo první podezření z plagiátorství. Je to podle něj znak toho, že Krčál se snaží zlepšit politickou kulturu v ČR. "Za mě ten problém ukazuje na hlubší nesrovnalosti v oblasti vysokého školství, absolventské práce evidentně byly v minulosti zpracovávány různým způsobem," uvedl. Akreditační komise či ministerstvo školství by se měly podle něj zabývat tím, jak sjednotit standard kvality prací.

Za dobré řešení považuje Netolický i jméno možné Krčálovy nástupkyně. "Byla ředitelkou odboru rodinné politiky a problematiku zná velmi detailně," uvedl. Může tak podle něj navázat okamžitě. Místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna uvedl, že Krčál reagoval tak, jak měl. "To se v takovýchto okamžicích od lidí v tomto postavení očekává. Pravda, ne všichni jsou toho schopni," konstatoval.

Bývalý předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák uvedl, že od počátku bylo zřejmé, že Krčál nemůže situaci ustát. "A je dobře, že svoji rezignaci neodkládal. Mohl na ministerstvu odvést dobrou práci, ale bohužel, taková je politika," konstatoval Sklenák.