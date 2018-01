Ondráček komisi pro kontrolu GIBS nepovede. Sněmovna byla proti

Sněmovna dnes nezvolila v opakované volbě Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Poslanec KSČM, který před listopadem 1989 v Pohotovostním pluku Veřejné bezpečnosti zasahoval při demonstracích, dostal v tajné volbě 83 hlasů ze 186.

Kandidát na předsedu komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Zdeněk Ondráček.

Uskuteční se nová volba, do níž budou moci kluby navrhovat nové kandidáty. Zatím není jasné, kdy se bude konat.

Ondráček potřeboval ke zvolení 94 hlasů, dostal jich 83, uvedl Kolovratník. Hlasovací lístky si vyzvedlo 186 poslanců, volby se zúčastnilo 128 z nich.

Ondráčkova nominace do čela komise budila spory kvůli jeho působení za socialismu. Dnešní volba se konala v době výročí takzvaného Palachova týdne v lednu 1989, při němž jako příslušník pohotovostního útvaru Veřejné bezpečnosti zasahoval proti kritikům tehdejšího režimu i Ondráček.

Těsně před Vánocemi sice Sněmovna Ondráčka do čela komise zvolila, předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) ale volbu anuloval. Panovaly pochyby o tom, zda volební komise určila správně počet hlasů nutných ke zvolení.

Ondráček je jediným zástupcem KSČM v komisi. Pokud by komunisté chtěli do další volby navrhnout jiného nominanta, musela by nechat Ondráčka v komisi nahradit.