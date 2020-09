ON-LINE: V Česku zemřelo ve středu 19 lidí s covidem, nejvíc za jeden den

V Česku za dnešek přibylo zatím 1286 případů covidu. Je to nejvyšší podvečerní přírůstek od minulého čtvrtka. Aktuálně je v Česku 28 933 nemocných. Ve středu 19 lidí s prokázaným koronavirem, nejvíc za jeden den od začátku epidemie. Dnes přibyla další tři úmrtí na celkových 567. Restaurace a bary musejí ode dneška zavírat nejpozději ve 22:00, dosud mohly mít otevřeno do půlnoci. Opatření ministerstva zdravotnictví zavedené proti šíření nového koronaviru má platit zatím dva týdny. Další nové opatření omezuje ode dneška také na dva týdny počet diváků na venkovních sportovních a kulturních akcích na 2000, na vnitřních na 1000 sedících lidí. Rakousko vydalo kvůli šíření koronaviru varování před cestami do Prahy.

Ilustrační snímek | Foto: Nikola Synek

Online reportáž

Autor: ČTK, Redakce