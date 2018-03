Opata bude náčelníkem generálního štábu. Zeman podepsal jeho jmenování

Stavebnictví - Stavebnictví Zedník 14 900 Kč

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) Zedník (Uničov). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14900 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracoviště: Brníčko č.p. 1032, Uničov., , Náplň práce, - zednické práce v areálu a na budovách firmy, , Co po vás požadujeme, - SOU ve stavebnictví (výhodou), - řidičský průkaz sk.B, - jednosměnný provoz, , Co od vás očekáváme, - logické uvažování, - ochota se vzdělávat, - ochotu k práci ve výškách, - pečlivost, - samostatnost, - spolehlivost a zodpovědnost, - zdravotní způsobilost, , Co vám můžeme nabídnout, - stabilní a perspektivní zaměstnání, - dotované stravování v areálu společnosti, - 5 týdnů dovolené, - výhodné využívání telefonního tarifu pro zaměstnance i jejich rodinné příslušníky, - kariérní růst, - další benefity. Pracoviště: Unex a.s., 783 91 Uničov 1. Informace: Vladěna Trlifajová, +420 724 146 747.