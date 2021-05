„V průměru se kraje blíží 100 případů na 100 tisíc obyvatel, v některých krajích to ale některé okresy kazí. Nabízelo se, abychom v Jihočeském kraji, Kraji Vysočina nebo Zlínském kraji vyzobali okresy, kde bychom neotevřeli školy nebo obchody. Okres je ale tak malá jednotka, že epidemiologicky nemůže třeba migraci ovlivnit. Přiklonili jsme se tak k celostátnímu postupu,“ vysvětlil také ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Od pondělí rovněž platí, že ve venkovních prostorech, mimo zástavbu a v zástavbě se nemusí nosit roušky či respirátory, ale pokud je tam větší shluk osob, tak si ochranu nosu a úst musíme. „Pro vnitřní prostory se opatření zatím neprobírají,“ dodal ministr.

Už v pondělí vláda rozhodla, že se 10. května otevřou obchody, služby a také muzea, galerie a památky i ve zbylých krajích České republiky, kde dosud nebyly přístupné veřejnosti. Velké rozvolnění, včetně restaurací či sportu by podle Arenbergera mělo přijít nejdříve od 25. května.

Od 10. května budou také moci být na svatbách a pohřbech venku více osob, a to konkrétně třicet.

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) rovněž uvedl, že 17. května by se mohly otevřít zahrádky restaurací za předpokladu, že trend incidence bude i nadále sestupný.

„V případě otevření zahrádek je rozhodující incidence 75 případů na sto tisíc obyvatel. Předpokládáme, že v pondělí by byla na úrovni zhruba 100 na 100 tisíc. Nemůže to být dříve než 17. května. Incidence je orientační, musí se prokázat snižující trend a snižující počet pacientů v nemocnicích. Je šance, že 17. května by se to mohlo spustit. Stejně jako penziony a hotely, kde by byly nutné antigenní testy,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) rovněž informoval, že probíhá výběrové řízení na testy do škol. „V běhu je výběrové řízení na šest milionů kusu testů, abychom ve školách udrželi testování po zbytek školního roku,“ uvedl Plaga.

„Jsem rád, že vláda vyslovila souhlas s dalšími finančními prostředky pro školy. Budeme tak proplácet 200 korun za PCR test, který budou provádět v souvislosti s návratem žáků do škol. K dispozici je 100 milionů korun, což vytváří prostor pro využití PCR testování,“ dodal.

V případě škol v přírodě bude podle ministra Arenbergera platit stejný režim jako loni. "Podporujeme, aby se lidé dostali mimo město a bydliště s tím, že se připravuje opatření, které by doplnilo loňské možnosti, tedy PCR testování,“ dodal Arenberger.

Kompenzační bonus

Vláda rovněž rozhodla, že kompenzační bonus až 1000 korun denně pro podnikatele, společníky malých firem nebo pracovníky na dohodu zasažené vládními omezeními a dopady pandemie se bude vyplácet i za květen. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na twitteru uvedla, že finanční zprávě nic nebrání začít zkraje příštího týdne přijímat žádosti.

Vláda rovněž prodloužila program Covid 2021, který byl původně platný do 31. března. „Tento program byl prodloužen do 9. května, protože 10. května se otevírá maloobchodní sektor a další část služeb,“ uvedl také Havlíček (za ANO). „Všichni ti, kteří mají zažádáno do 31. března, pouze jedním úkonem si prodlouží toto do 9. května a zinkasují zdroje za první tři měsíce, čtvrtý měsíc a za devět dní v květnu. Od 10. května začínáme vyplácet,“ dodal.

Covid nepokryté náklady byl také do 31. března. Nová výzva bude od 1. dubna do 31. května. Bude prodloužen o dva měsíce. Výzva bude vypsána začátkem června, informoval rovněž Havlíček.

Vicepremiér také oznámil, že se do lázní také budou moci vrátit všichni samoplátci s nějakou zdravotní indikací. Prokážou se testem nebo očkováním.

Očkování

Ve středu byl v Česku očkován proti nemoci covid-19 druhý nejvyšší počet lidí za den od začátku vakcinace. Očkovaných bylo 76 099, což je skoro o desetinu více než před týdnem. Naopak ve středu dále zpomalovalo šíření nákazy. Přibylo 1857 potvrzených případů covidu-19, tedy o čtvrtinu méně než před týdnem. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Denní nárůsty počtu případů covidu-19 klesají postupně od začátku března, kdy dosahovaly téměř 17 tisíc. Ve středu se poprvé po dlouhé době dostal nárůst pod dvě tisícovky za všední den. O víkendech se sice počty nově nakažených v posledních týdnech dostaly dokonce i pod 1000, ale během víkendů se mnohem méně testuje.

Hranice sta nových případů nákazy novým typem koronaviru týdně na 100 tisíc obyvatel, kterou vláda podmiňuje otevírání škol, dosáhne Česko podle modelů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) nejspíš mezi 9. a 14. květnem. Regiony, kde je vývoj epidemie stále rizikový, jsou dál Zlínský, Ústecký a Jihočeský kraj. Některé oblasti Karlovarského a Královéhradeckého kraje mají i menší než poloviční počet nakažených. K úterý byl počet nových případů za týden na 100 tisíc obyvatel 123.