Vláda považuje opatření, kterými může po skončení nouzového stavu bránit šíření epidemie covidu-19, za nedostatečná. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) to dnes ministři sdělili při odpoledním jednání hejtmanům. Oslabení opatření podle kabinetu bude znamenat komplikace pro zdravotnictví a posílení epidemie. Zástupci krajů se o dalším postupu poradí, napsal Hamáček na twitteru. Jihočeský hejtman a šéf Asociace krajů Martin Kuba (ODS) ČTK v textové zprávě sdělil, že ještě z jednání žádný závěr nemá.

Ministr vnitra Jan Hamáček (vlevo) a premiér Andrej Babiš. | Foto: ČTK / ČTK

Nouzový stav skončí s touto nedělí poté, co s jeho prodloužením ve čtvrtek nesouhlasila Sněmovna. Kabinet podle Hamáčka s hejtmany probral, jaké bude mít bez nouzového stavu možnosti. "Upozornili jsme na to, že (opatření) jsou podle našeho názoru nedostatečná a bude to znamenat růst epidemie a komplikace ve zdravotnictví. Hejtmani se poradí o dalším postupu," uvedl Hamáček.