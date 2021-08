Respirátory budeme nosit i nadále. Ministerstvo odůvodnilo připomínky soudu

V pátek brzy ráno mimořádně zasedala vláda. Na programu byla například kritika soudu, kterému se nelíbí povinnost nosit respirátor. Právě do pátku bylo totiž nutné sepsat odůvodnění k tomu, aby opatření platilo i nadále. Zároveň se s platností od soboty 1. srpna mění podmínky cestování pro děti od 6 do 12 let. Studenti vysokých škol pak budou moci na dlouhodobé pobyty i do zemí s extrémním rizikem šíření koronaviru.

Koncert, festival, lidé v respirátorech - ilustrační foto | Foto: ČTK

„Na základě rozhodnutí soudu jsme upravili odůvodnění k mimořádnému opatření, i samotné opatření, aby reflektovalo výtky soudu. Nejsme rádi, že nás soud takto kritizuje. Jedná se o opatření základní, doporučené všemi mezinárodními institucemi. Ochranu dýchacích cest nemůžeme brát jako extenzivní opatření,“ okomentoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jeho úřad tedy na připomínky reflektoval, rozhodně ale i nadále trvá na nošení ochrany dýchacích cest. Přesto Česko nově přistoupí k výjimkám. Ty budou platit pro lidi s potvrzením o tom, že nemohou mít respirátor ze zdravotních důvodů. V takovém případě je možné nasadit pouze roušku. Výjimečně, pokud člověk nemůže mít ani roušku, bude moci podle Vojtěcha chodit bez ochrany dýchacích cest. „Ale vše musí být jasně zaneseno v lékařské zprávě. Prosím všechny, aby ochranu dýchacích cest nosili, protože je to základní opatření. Nemám test, dovnitř nejdu. Památky jsou bez návštěvníků Přečíst článek › Informace tom, že soudy opět zrušily jedno z vládních protiepidemických opatření, je známa od úterý. Podle Nejvyššího správního soudu (NSS) nebylo nařízení o nošení respirátorů náležitě odůvodněné. Verdikt měl být platný za tři dny od nabytí právní moci, tedy právě v pátek 30. července. Co se však mění jsou podmínky pro cestovatele s dětmi. „Na děti 6 až 12 let je nahlíženo stejně jako na dospělé, tedy pokud se vrátí z červených a tmavě červených zemí, musí mít test po příjezdu a nastoupit pětidenní izolaci. „V tomto případě chce vláda udělat změnu. Malé děti se pohybují všude s rodiči. Riziko, že by se někde nakazili, je velmi malé. Nově tedy nebudou muset do izolace, ale po návratu pouze podstoupí PCR test,“ okomentoval Vojtěch. Volno pro státní zaměstnance Vláda zároveň také schválila volno navíc pro očkované státní zaměstnance. "Můj návrh vychází z informací, které jsem získal z privátní sféry," řekl Babiš. Vláda vyzvala i kraje a samosprávy, aby podobně lidi motivovaly k očkování. Babiš se zástupci odborů dnes podepsal dodatek ke kolektivní dohodě vyššího stupně, kde je zmíněné placené volno zakomponováno. Soud od pátku zruší povinné nošení respirátorů. Vláda má tři dny na nápravu Přečíst článek › Ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace zaměstnávají letos 482 270 lidí, o 6901 více než loni. Nejvíce je učitelů, a to 187 975. Nepedagogických pracovníků ve školství je zhruba 70 tisíc. Následují příslušníci ozbrojených složek, jako jsou policie, vězeňská služba nebo celníci, kterých je 67 348. Vojáků je 26395. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy dva dny volna připraví českou ekonomiku o 21,4 miliardy korun. Babiš to dnes označil za nesmysl. "Není žádný dopad na státní rozpočet," uvedl. Kam necestovat Mezi takzvané černé země s extrémním rizikem nákazy patří Botswana, Brazílie, Indie, Jihoafrická republika, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Nepál, Paraguay, Peru, Rusko, Svazijsko, Tanzanie, Tunisko, Zambie a Zimbabwe. U návratu z těchto zemí plně očkovaní turisté nebo ti, co v posledních 180 dnech prodělali covid-19, nemusí na testy a do samoizolace. Ostatní musí podstoupit před cestou PCR test, po návratu zůstat deset dní v samoizolaci zakončené negativním PCR testem. Čestné prohlášení už do hospody či na fotbal nestačí. Ministerstvo přitvrdilo Přečíst článek › Vláda však zároveň umožnila dlouhodobý pobyt studentům vysokých škol ze zemí s extrémním rizikem šíření koronaviru. Na mapě rizika mají černou barvu. Jinak by například studenti medicíny ztratili další akademický rok, zdůvodnil rozhodnutí po zasedání kabinetu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.