Největší opavské sídliště Kateřinky musela během neděle narychlo opustit asi tisícovka lidí, mezi domy i do nich se rozlila řeka Opava. Vtrhla nejprve do ulic a zahrad, během dne zaplavila i řadu domů. Valící se vody bylo mnohem víc, než úřady den dopředu předpovídaly.

Živel zasáhl mimo jiné domy v ulici Antonína Sovy nebo v Ratiborské. Následovaly ulice Na Pastvisku či Šrámkova, Vávrovice, Držkovice, Malé Hoštice nebo Palhanec. Navzdory naléhavým výzvám úřadů i policie někteří lidé ve svých domech zůstali. Nerespektovali doporučení a někdy ani příkaz k evakuaci.

„Je to nezodpovědné. Jejich záchrana může být později hodně nebezpečná,“ řekli na místě Deníku.cz rozhořčení záchranáři.

Odvezl rodinu a vrátil se zachraňovat dům, marně

Všechna svá zavazadla narychlo během dopoledne balil i reportér Deníku Roman Brhel. Do patra svého rodinného domku vynášel během dopoledne televizor. Kolem poledního, když s ním mluvil reportér Deníku, měl plné ruce práce. „Mám na to ještě tak dvacet minut,“ odfoukl si a otřel pot z čela.

Později se trošku, i když ve spěchu, rozpovídal. „Ještě ráno a dopoledne jsem váhal. Říkal jsem si, že až k nám voda nevystoupá,“ přiznal. Živel však pana Brhela docela rychle vyvedl z omylu a donutil jej přehodnotit plány. „Vzal jsem rodinu a okamžitě ji odvezl k rodičům partnerky. Bydlí nahoře ve městě,“ popsal.

Věci měli naštěstí sbalené už v sobotu. „Když jsem viděl vodu kousek vedle, bylo zle a bylo jasné, že nás povodeň dostane,“ řekl věcně muž.

Zabezpečil dům, odvezl auto i traktůrek na údržbu zahrady. Televizor a dražší věci přenesl do patra. „Byl to souboj s časem. Kolem třetí hodiny odpoledne nám vnikla voda do domu. Nikdy předtím se to nestalo. Celé to trvalo deset minut,“ sdělil, jako by tomu stále ještě nevěřil, Brhel.

close info Zdroj: Deník/Jiří Brhel zoom_in Zaplavený dům Romana Brhela v Opavě.

Zpátky k domu se už nedalo dostat, zkázu tedy musel pozorovat zpovzdálí. „No, nebudou to veselé dny,“ mávl rukou a odjel nahoru do města říci o situaci nejbližším.

Bojíme se rabování, nikam nejdeme

Někteří starousedlíci se ale úředním výzvám, na které má radnice i policie podle krizového zákona právo, nehodlají poddat. Bojí se možného rabování. To by se ale nemělo dít, policie sídliště hlídá. Ulicemi krouží bezprecedentních 25 hlídkových aut.

Radnice navíc na obyvatele čtvrti naléhala již v sobotu večer. „Doporučili nám, ať si zabezpečíme a zamkneme domy, vezmeme cennosti a evakuační zavazadla a odejdeme na čas třeba ke známým. Že to může být hodně nebezpečné,“ uvedl třeba programátor, který patří mezi ty, co poslechli.

S manželkou, matkou a dvěma dětmi situaci vyhodnotili opravdu jaké rizikovou a chtě nechtě, dům nakonec dvě hodiny před polednem opustili. Městského evakuačního centra rodina nevyužila, všichni odjeli k rodině manželky do Žiliny (jméno rodiny redakce zná, vzhledem k bezpečnosti jejich obydlí, ho však nezveřejní).

Za žádnou cenu nechodit k řece

Řekou Opavou protéká mnohem víc vody, než se podle předpovědí očekávalo. Podle Povodí Odry průtok v neděli vysoce přesáhl stoletou povodeň. Hladina Opavy se dostala do výšky pěti metrů. Běžný stav je přitom okolo metru. Noční můry záchranářů se ve slezské metropoli zhmotnily.

„Situace je horší, než uváděly sobotní prognózy. Vody je mnohem více,“ konstatoval mluvčí města Roman Konečný. Povodeň podle něj už nyní překonala i záplavy z roku 1997. „Ohledně množství vody určitě. Škody ještě, samozřejmě, neznáme,“ povzdechl si.

Řeka by měla podle prognóz vodohospodářů kulminovat v sedm večer. Během dopoledne sice přestalo ve městě pršet, nejhorší mají ale místní ještě před sebou. Magistrát proto důrazně vyzývá, ať se lidi za žádnou cenu nepřibližují k řece. Poslední, co úřady a záchranáři při evakuaci Kateřinek i jiných částí Opavy potřebují, je totiž povodňová turistika.

Nejhorší živelní pohroma v moderní historii Opavy

Primátor Opavy Tomáš Navrátil odpoledne znovu důrazně vyzval obyvatele, aby se z postižených míst dočasně vystěhovali. V evakuačních centrech je podle něj osm desítek lidí. Kolik Opavanů ale skutečně opustilo příbytky, město přesně neví – řada lidí totiž vyslyšela doporučení a odjela dočasně k příbuzným nebo známým.

Podle primátora zažívá Opava nejhorší živelní pohromu v moderních dějinách. „Už teď je voda více jak stoletá. Jsme v extrémní situaci, vylévá se nám to všude,“ řekl.

Vysoké nebezpečí panuje mimo jiné u mostu v Ratibořské ulici. „Trhlina je viditelná už prostým okem, stavba zřejmě praská. Pokud most nevydrží, může to stát lidské životy,“ varoval primátor obyvatele. Opakovaně proto vyzval, aby se kvůli vlastnímu bezpečí drželi co nejdále od vody. „Situace je vážná. Na nábřežích není bezpečno,“ zopakoval Navrátil.

Pro lidi, kteří zůstávají v zaplavené oblasti ve svých domech, pochopení nemá. „Prosíme, už naposledy, aby se všichni evakuovali. Jinak by pro ně museli hasiči na člunech nebo helikoptéry. To by bylo hrozně náročné,“ vysvětlil.

S evakuací pomáhají i členové takzvaného WASAR týmu. Skupinu tvoří čtyři záchranáři, školeni pro mimořádné události. Má speciální plovoucí techniku, vodní skútry a čluny. Záchranáři procházejí speciálním výcvikem. „Dvě tyto skupiny působí v zahrádkářské oblasti Zátiší, kde na člunech kontrolují oblast a v případě výskytu osob provádí jejich evakuaci," informovala mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

Pro lidi, kteří museli ze svých domů a bytů utéci, připravilo město evakuační prostory v základní škole Vrchní nebo ve středisku volného času v Jaselské ulici.