Opozice chce svrhnout vládu. Rozhodne ČSSD

/INFOGRAFIKA/ Případ Čapí hnízdo se včera v plné síle vrátil na politickou scénu. Novináři ze Seznamu TV odvysílali reportáž, v níž promluvil Andrej Babiš ml., jeden z trestně stíhaných v kauze údajného padesátimilionového dotačního podvodu. Premiérův syn řekl, že byl unesen na Krym, aby nevypovídal ve věci Čapí hnízdo. Babiš vzkázal, že jde o snahu ho odstranit z politiky.

Babiše juniora, který podle některých lékařských posudků i svého otce trpí psychickými potížemi, reportéři snímali skrytou kamerou. Mimo jiné jim potvrdil, že v záležitosti Čapího hnízda hrál „technickou roli“.

Po zahájení trestního stíhání ho měl Petr Protopopov, který pracuje jako řidič pro Agrofert, odvézt proti jeho vůli do na Krym. „On zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel,“ říká ve dveřích švýcarského bytu. Několikrát zdůraznil, že se Protopopova bojí.

Babiš: Chtějí mě odklidit

„Já i tvůj otec uděláme všechno pro to, abys byl zavřený,“ údajně sdělil Protopopov Babišovu synovi na Ukrajině. Jeho manželkou je psychiatrička Dita Protopovová, která Babiše ml. ošetřovala. Zároveň je poradkyní ministra zdravotnictví a vedla hnutí ANO v komunálních volbách v Praze 8. Na svůj mandát ale včera rezignovala.

Předseda vlády Andrej Babiš, který je momentálně v zahraničí, vzkázal, že jde o pokračující hon na jeho osobu s cílem odstranit ho z politiky. „Je to snaha destabilizovat situaci v naší zemi pomocí odporného útoku na mé děti. Natáčet tajně psychicky nemocného člověka je hyenismus,“ uvedl. Předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek sdělil, že za Babišem stojí všichni poslanci ANO a vnímají to jako „uměle vytvořenou kauzu“.

Nová fakta vyvolala na politické scéně poprask. Šest opozičních poslaneckých klubů, tedy ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, STAN a TOP 09, se dohodlo na svolání sněmovní schůze, na níž budou chtít vyslovit vládě ANO a ČSSD nedůvěru. K tomu potřebují 101 hlasů, ale šéf Pirátů Ivan Bartoš nevylučuje, že k jejich 92 poslancům by se mohli přidat i zástupci koaliční ČSSD nebo tolerující KSČM.

„Je legitimní dát jim možnost vyjádřit se, zda jejich důvěra ve vládu, kterou vede trestně stíhaný politik v permanentním střetu zájmů, trvá. Jsou to zásadní momenty, kdy se láme liberální demokracie. Krymský únos je naprosto bezprecedentní situace,“ míní Bartoš. Policejní mluvčí Andrea Zoulová ovšem konstatovala, že podnět ohledně únosu Babiše ml. policie prověřovala a „dospěla k závěru, že se v dané věci o podezření z trestného činu nejedná“.

Na tahu je policie

Sociální demokraté a komunisté se zatím k věci stavějí zdrženlivě, i když připouštějí, že jde o závažná sdělení. Šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček se s Babišem sejde dnes.

„Chceme jasnější odpovědi,“ uvedl. Podle něj se už orgány činné v trestním řízení zabývají skutečnostmi, jež zazněly v reportáži. Jak konstatoval, policie věděla, kde se Babiš ml. nachází, a vedla se švýcarskými kolegy „intenzivní komunikaci prostřednictvím Interpolu“.

V týmu je i soudní znalec, který by měl posoudit jeho zdravotní stav. „Příslušné orgány mají podporu a nebude na ně vyvíjen nátlak,“ řekl Hamáček.

Zdravotní otazníky v kauze Čapí hnízdo

Andrej Babiš junior (35 let) je podle záznamu TV Seznam nejspíše skutečně nemocný. Na druhou stranu, až do jara 2015 byl držitelem pilotního průkazu a létal boeingem. Lékařské prohlídky u pilotů jsou jedny z nejpřísnějších, vyloučena je jakákoliv duševní choroba. V době převodu Čapího hnízda na Agrofert (2013) tak nemusel být nemocen.

Premiér Andrej Babiš včera oznámil, že psychickou poruchou trpí od 16 let i jeho dcera z prvního manželství Adriana Bobeková (39 let). Jde o tzv. bipolární poruchu (závažná celoživotní nemoc, kdy se u pacientů střídá mánie s depresí). I přes závažnou nemoc, která vyžaduje klid, byla podle Andreje Babiše dcera v letech 2008 až 2010 šéfkou dozorčí rady Čapího hnízda.