Opozice mě dnes chtěla akorát urážet, pro vládu se nic nemění, řekl Babiš

Dnešní hlasování o nedůvěře se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) konalo kvůli tomu, aby opozice měla možnost urážet a ponižovat předsedu vlády. V diskusi před hlasováním, které kabinet ustál, v tom podle něj vynikali hlavně Piráti a lidovci.

Premiér po hlasování novinářům řekl, že nevidí důvod ke změně poměrů ve vládě. Postoj koaliční ČSSD, která opustila sál a vládu aktivně nepodpořila, chápe jako výsledek jejího vnitrostranického kompromisu.

Uvedl rovněž, že opoziční politici viděli v dnešní schůzi, svolané kvůli poslednímu vývoji v kauze Čapího hnízda, příležitost ponižovat a urážet předsedu vlády. V proslovech podle něj bylo plno lží a nenávisti.

Podle něj v tom vynikali obzvláště poslanci Pirátů, kteří podle něj museli být na drogách, nebo kandidáti na předsedu lidovců. Oficiálně se o post přihlásili poslanci Marek Výborný a Jan Bartošek, o kandidatuře uvažuje i Marian Jurečka.

Kauza byla načasovaná

Premiér zopakoval, že celá kauza po zveřejnění rozhovoru s jeho synem Andrejem byla načasovaná. "Bylo to 14 dní kampaně," konstatoval. Vládní krize podle Babiše v posledních dvou týdnech nebyla a není. "Vláda normálně funguje," uvedl. Premiér nevidí důvod, aby se koaliční strany domlouvaly na změnách ve vládě. "Máme podepsanou koaliční smlouvu, nic se nezměnilo," uvedl.

Sociální demokraté podle něj odešli ze sálu kvůli tomu, protože potřebovali najít vnitrostranický kompromis. "Já chápu, že část ČSSD, co nechtěla do vlády, viděla příležitost znovu tlačit na to, aby sociální demokracie nebyla ve vládě. Chápu to jako nějaký kompromis," řekl.