„Vláda akceptovala naše požadavky. Došli jsme k dohodě na pandemickem zákoně, který umožní řešit situaci v ČR, shodli jsme se nakonec i na odškodňování, které pro nás bylo klíčové. SPOLU navrhne aby byl nouzový stav ukončen k datu účinnosti pandemickeho zákona - tedy příští pátek," napsal na svém twitteru předseda ODS Petr Fiala.

Kabinet jednal o vládní předloze pandemického zákona s opozicí i v úterý. Předpis má dát ministerstvu zdravotnictví v době epidemie některé pravomoci, ke kterým je nyní nutné vyhlašování nouzového stavu.

Opoziční strany žádaly do předpisu doplnit mimo jiné prvky parlamentní kontroly, nutnost zevrubnějšího odůvodňování opatření či otázku kompenzací.

Uchazeči o odškodnění budou muset škodu prokázat, odpočítají se také již vyplacené kompenzace. "Pokud se někdo rozhodne požádat o náhradu škody, tak by to mělo platit od 1. března do skončení pandemického zákona. Potom mají rok, aby to předložili. Bude se to podávat na ministerstvo financí, které má šest měsíců na vyjádření," uvedl.

Babiš také řekl, že výsledky vypadají nadějně. S definicí odškodnění, která byla posledním zbývajícím sporným bodem, souhlasí všechny strany s výjimkou SPD. "Podá se jeden pozměňovací návrh, který podepíšou předsedové všech stran kromě SPD. Na základě toho by to mohlo být schváleno," uvedl Babiš. Opozice podle něj tvrdí, že by neměl být problém ani se schválením předpisu v Senátu, kde nevládní strany tvoří většinu.

Ve středu před odletem na summit zemí V4 do Krakova Babiš také řekl, že jednání s opozicí bylo konstruktivní. "Připomínky opozičních stran byly většinou zapracované, víceméně jsme připraveni vyhovět, abychom nemuseli neustále řešit nouzový stav. Pandemický zákon by měl nahradit diskuse o nouzovém stavu," konstatoval premiér.