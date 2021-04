Většina opozičních politických stran chválí postup vlády, která se rozhodla zastropovat počet diplomatů na ruském velvyslanectví v Praze podle současného stavu na české ambasádě v Moskvě. V některých případech se však pozastavují nad tím, že Rusové dostali čas na stažení personálu velvyslanectví až do konce května. Sdělili to ČTK. Za chybný a diplomaticky nevhodný označil krok kabinetu předseda komunistů Vojtěch Filip.

Předseda ODS Petr Fiala. | Foto: Deník / Zbyněk Pecák

Předseda ODS Petr Fiala by pokládal za neodpustitelné, pokud by ČR se zachovala jinak a bezdůvodné vypovězení 20 českých diplomatů ponechala bez reakce. "Je správné, že vláda přijala řešení, které jsme vůči Ruské federaci doporučovali a prosadili v Poslanecké sněmovně, a z nichž vyplývá, že jsme suverénní stát, pevně zakotvený v NATO a EU," sdělil Fiala ČTK. Není však podle něj jasné, proč Rusko dostalo na stažení diplomatů čas do konce května.