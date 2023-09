Tak jako má Paříž Eiffelovu věž a Egypt pyramidy, Harrachov má své skokanské můstky v čele s pověstným „mamutem“. Dominanty pnoucí se nad krkonošským městem na Čertově hoře však mají svá nejlepší léta za sebou. Doba chátrání se ovšem chýlí ke konci. Část skokanského areálu čeká nejen rekonstrukce, ale i návrat mezi smetánku Mezinárodní lyžařské federace (FIS).

Pohled na legendární můstky v Harrachově je opravdu žalostný | Foto: Deník/Petr Vaňous

Psal se 11. prosinec roku 2011, kdy si německý skokan na lyžích Richard Freitag odvezl z harrachovského můstku K-120 vítězství ve světovém poháru. O tři roky později si z nedalekého „mamutu“ pro prvenství dolétl jeho krajan Severin Freund. Od té doby však někdejší pýcha československého a českého lyžařského sportu, která do areálu přiváděla tisíce návštěvníků, zeje prázdnotou a postupně chátrá.

Naděje pro Harrachov. Na můstek K-125 se mají vrátit závody, říká srdcař Slavík

Kvůli svému žalostnému stavu harrachovské můstky vypadly z prestižního seriálu Mezinárodní lyžařské federace. Teď se však blýská na lepší časy, a pokud půjde vše podle plánu, za dva roky se do Česka opět sjede světová špička ve skocích na lyžích. Harrachovská radnice totiž spolu s Libereckým krajem, lyžařským svazem a Sportovním areálem Harrachov chystá obnovu můstku HS-162, dříve známého jako K-120.

„Pokud nespadne meteorit, na jaře příštího roku začne rekonstrukce tohoto můstku. První skoky by se tu měly uskutečnit v první polovině roku 2025,“ informoval harrachovský místostarosta Tomáš Ploc. Rekonstrukce má stát celkem čtyřicet milionů korun, z harrachovské radnice na ni půjde deset milionů.

Nejdřív menší závody

Ještě než se na zrekonstruovaný můstek, který skokanům dovolí doletět až na značku 180 metrů, vrátí světová špička, musí se uskutečnit nejdříve Kontinentální pohár. Ten je jen stupínek od skokanské lyžařské špičky. „Je to podmínka FIS, ale i toto je dobrá zpráva a svědčí to o tom, že s námi FIS počítá a Harrachov se za dva roky opět vrátí do kolotoče jejího kalendáře,“ prohlásil Ploc.

Podle něj je to jen začátek procesu úpravy celého areálu. „Je to první vlaštovka. Před námi je ještě hodně práce. Například ještě na menších můstcích, aby bylo kde trénovat,“ dodal Ploc.

Harrachov shání peníze na můstky. Chce znovu hostit světové závody

Zprávu o rekonstrukci můstku známého pod názvem K-120 přivítal předseda skokanské sekce Českého lyžařského svazu Vít Háček. „Je to pro nás velmi dobrá zpráva. Již léta tvrdím, že náš sport je nyní ve stejném stavu jako skokanská infrastruktura v Česku. Bez můstků se skákat nedá a doufám, že s opravou prvního harrachovského můstku se postaví na nohy i celý náš sport,“ uvedl Háček.

Pomoc studentů

I on doufá, že oprava K-120 je první vlaštovkou ve snaze obnovit celý areál v čele s legendárním mamutím můstkem. Právě ten se dostal do hledáčku studentů Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. Své návrhy předali v srpnu vedení Harrachova.

„Je to soubor čtyř návrhů, jak by v budoucnu mohl ‚mamut‘ vypadat. Velmi se mi líbí, že studenti ho vzali komplexně a povětšinou z něj chtějí vytvořit místo, které bude žít celý rok a ne jen při závodech. Snad se v budoucnu rekonstrukce také dočká,“ uvedl Ploc.