Bude to peklo, počítejte i s několikahodinovým zpožděním. To vzkazují dopravní experti řidičům před blížícím se začátkem letních prázdnin. Silničáři totiž letos chystají opravy dálničních úseků. Na pomyslném seznamu nechybí „tradičně“ ani dálnice D1 spojující Prahu s Brnem. Kterým místům se raději vyhnout? Deník připravil přehled.

Opravy dálnic znamenají pro řidiče komplikace. Jsou ale nezbytné. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Dostat se ze západní části Česka na východ a opačně bude o letních prázdninách pro šoféry stresující událostí. Důvod? Dopravní komplikace na dálnici D1, v Praze a také v Brně. K tomu je nutné připočíst statisíce Čechů, kteří vyrazí automobilem na dovolenou do Chorvatska.

Už teď provoz houstne na Jižní spojce „kolem“ Prahy, protože tudy kvůli rekonstrukci Barrandovského mostu vede objízdná trasa. Další pomyslný špunt je mezi 16. až 21. kilometrem dálnice D1, tedy mezi sjezdy Všechromy a Mirošovicemi u Prahy - silničáři tu zahájili druhou etapu oprav. Jde o jeden z nejvytíženějších úseků v Čechách, denně tudy projede až sedmdesát tisíc aut, z toho třetinu tvoří kamiony.

Dopravní „inferno“ ovšem vypukne u Brna. Silničáři tu začnou s rozšiřováním dálnice D1 na šestipruh. Vše odstartuje na nejfrekventovanějším úseku, a to mezi sjezdy Brno centrum a Brno jih. Denně tudy projede podle dat z posledního sčítání dopravy na sedmdesát tisíc vozidel. Pro představu: stejné množství aut projede po tříproudovém úseku dálnice mezi hlavním městem a sjezdem na Benešov.

Stavba za miliardu

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už vybralo zhotovitele, za rozšíření zhruba dvoukilometrového úseku zaplatí přes jednu miliardu korun. Kdy stavební práce začnou, není zatím zřejmé. „Dopravní omezení a jejich začátek platnosti je aktuálně předmětem jednání. Jisté je, že v průběhu stavby zůstanou vždy zachovány dva jízdní pruhy v každém směru,“ přiblížil mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Radost z oprav nemají pochopitelně motoristé. „Musíme to jako řidiči vydržet, ale bude to peklo,“ upozornil mluvčí Ústředního automotoklubu (ÚAMK) Igor Sirota. Řidiči by měli raději počítat i s několikahodinovým zpožděním a sledovat dopravní informace, stejně tak využívat dopravní aplikace. Sirota naopak nedoporučil vymýšlet složité objízdné trasy.

„Časová náročnost bude pravděpodobně stejná jako při projíždění rekonstruovaných částí dálnice. Navíc lze předpokládat, že provoz bude váznout i na objízdných trasách. Brno je významnou křižovatkou jižní Moravy,“ upozornil Sirota. Pro řidiče jedoucí z Čech do Chorvatska však radu má: využít cestu přes jižní Čechy. I když ani tudy cesta kvůli výstavbě dálnice D4 a plánovaným opravám na rychlostní silnici I/4 nebude bezproblémová.

Pro zvládnutí času stráveného v autě v kolonách mluvčí ÚAMK doporučuje řidičům mít dostatek zásob tekutin, občerstvení, deky a v případě cestování s dětmi i hry či mobily. Je třeba mít i dost paliva kvůli možnosti nechat nastartované vozidlo a mít zapnutou klimatizaci.

Kde se na dálnicích bude opravovat?

Přehled opravy dálnic v roce 2023Zdroj: ŘSD

Dálnice D0

Exit 10 – Exit 24 Ruzyně

Probíhá zde aktualizace orientačního dopravního značení. Hotovo by mělo být v roce 2024.

Dálnice D1

16. - 20,8 km; Všechromy – Mirošovice u Prahy

Oprava vozovky. Hotovo by mělo být v listopadu 2023.

Oprava vozovky. Hotovo by mělo být v listopadu 2023. 231,1 km – rekonstrukce mostu u Exitu 194 Brno centrum.

Most musí projít rekonstrukcí kvůli zatékání do nosné konstrukce, ale i špatnému stavu povrchu vozovky. Oprava by měla skončit nejpozději 24. září letošního roku.

Most musí projít rekonstrukcí kvůli zatékání do nosné konstrukce, ale i špatnému stavu povrchu vozovky. Oprava by měla skončit nejpozději 24. září letošního roku. Exit 216 Rousínov - oprava mostů D1–264 a D1-263

Stavební práce skončí v říjnu letošního roku.

Stavební práce skončí v říjnu letošního roku. 229. - 254. km, včetně mimoúrovňových křižovatek 230, 236, 244

Úsek by měl být průjezdný bez omezení po 21. červenci, kdy skončí veškeré práce.

Úsek by měl být průjezdný bez omezení po 21. červenci, kdy skončí veškeré práce. 296,3 – 341,5 km u obce Studénka před Ostravou

Řidiči tu musí kvůli opravám vozovky v obou směrech počítat s dopravním omezením až do 20. srpna.

Dálnice D2

Do 2. září musí řidiči počít s komplikacemi na dálnici D2 poblíž obce Starovičky. Kromě dílčích oprav tu silničáři staví protihlukovou stěnu.

Dálnice D3

62,3 – 70,7 km před Exitem 70 Chotoviny

Předmětem prací je oprava vozovky dálnice D3.

Dálnice D4

28,9 km, Stará Huť

V úseku silničáři modernizují dálniční mosty. Rekonstrukce mostů bude probíhat za úplné uzavírky, doprava povede v protilehlém jízdním pásu D4. Stavební práce by měly skončit v říjnu.

Dálnice D5

5,5 – 9. km pravý jízdní pruh a 8,9 – 3,9 km levý jízdní pruh

Důvodem omezení je oprava vozovky. Omezení by měla skončit v říjnu.

Důvodem omezení je oprava vozovky. Omezení by měla skončit v říjnu. 32,8 km Bavoryně.

Důvodem omezení provozu je rekonstrukce a výstavba protihlukové stěny. Hotovo by mělo být nejpozději 16. července.

Důvodem omezení provozu je rekonstrukce a výstavba protihlukové stěny. Hotovo by mělo být nejpozději 16. července. 138. km (u obce Újezd nad Přimdou)

ŘSD plánuje podle své „plánovací“ mapy v srpnu zahájit opravu cementobetonové vozovky, včetně obnovy sčítačů dopravy.

Dálnice D10

28,8 - 29,6 km (u obce Kbely)

Silničáři tu opravují protihlukové stěny, stejně tak jsou v úseku rekonstruovány mosty a řešeno odvodnění. Omezení by měla skončit v červenci.

Dálnice D11

26,7 - 36,7 km včetně křižovatky Vrbová Lhota

ŘSD plánuje zmíněný úsek opravit během letních prázdnin.

ŘSD plánuje zmíněný úsek opravit během letních prázdnin. 68. - 76. km (u obce Voleč)

V srpnu by silničáři měli začít s opravou povrchu vozovky na zdejších mostech. Hotovo by mělo být do konce října.

Dálnice D35

Prostějov - oprava mostů D46-014..1,2 - levý most

Předmětem prací je kompletní rekonstrukce dálničního mostu, výměna mostního svršku, vybudování protihlukové stěny a celoplošná sanace spodní stavby. Práce by měly skončit 10. listopadu.

Zdroj: ŘSD