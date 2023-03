Rozsáhlá rekonstrukce dálnice D1 skončila před půldruhým rokem. Bez omezení tudy však ani letos řidiči neprojedou, navíc se musí připravit na komplikace. Dva nejvytíženější úseky totiž čeká rekonstrukce. Už nyní odstartovaly hlavní práce v úseku mezi Všechromy a Mirošovicemi u Prahy za téměř 390 milionů korun bez DPH. Ten byl sice už v minulosti opravován, kvůli špatnému podloží se však musí znovu předělat.

Modernizace D1 od Prahy do Brna | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Vzhledem k frekvenci provozu se tu očekávají problémy. „Jedná se o extrémně zatížený dálniční úsek, po kterém projede až sedmdesát tisíc vozidel za den. Ve špičkových časech zde tedy nelze zcela vyloučit tvorbu dopravních kolon,“ upozorňuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

V rámci oprav a modernizace dojde nejen ke kompletní sanaci podloží, výměně povrchu dálnice či vyřešení lepšího odvodnění, ale také tu zde vzniknou nové protihlukové stěny poblíž zástavby v obci Kunice. „Na závěr bude vozovka vybavena meteorologickými čidly, budou vyměněny kamery pro dohled na provoz a provedeno nové vodorovné a svislé dopravní značení,“ přibližuje Studecký. Rozsáhlá rekonstrukce bude probíhat po celou letošní stavební sezonu, tedy do listopadu.

Naplánování začátku rekonstrukce se nelíbí motoristům. Podle nich se mohl termín o dva týdny posunout. Důvod je prostý – jarní prázdniny. Ty v Česku končí 19. března. „Ještě tento a příští týden budou rodiny s dětmi vyrážet, nebo se vracet z hor. Cesta se jim zkomplikuje, protože objízdná trasa skoro neexistuje. Doporučujeme tedy před jízdou zjistit stav situace a nezapomenout mít vždy v autě dostatek pití, jídla a nějaké deky. A alespoň polovinu nádrže paliva,“ reaguje mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota.

Peklo u Brna

To ovšem není vše. Několikaleté dopravní „inferno“ vypukne na D1 u Brna. Začít by zde mělo rozšiřování dálnice směrem dál na východ na šest pruhů – od 182. kilometru u Brna – centrum až po 210. kilometr, kde se silnice E50 odklání směrem k hranicím se Slovenskem. Téměř třicet kilometrů dlouhý úsek je rozdělen do sedmi částí v horizontu osmi let. Vše odstartuje nejfrekventovanějším úsekem D1 Brno centrum – Brno jih.

„Aktuálně probíhá hodnocení podaných nabídek. Těch dorazilo celkem pět. Cenově nejnižší nabídky se pohybují mezi 79 a 84 procenty předpokládané hodnoty, která byla stanovena ve výši 1,3 miliardy korun. Stavba je soutěžena v režimu Design & Build a rozhodujícím faktorem pro výběr zhotovitele je kromě ceny také doba výstavby, záruční doba a kvalifikace,“ popisuje Studecký. Samotné stavební práce by měly začít před letními prázdninami.

A právě během turistické sezony se tu očekávají největší komplikace. Zmíněný cirka jeden a půl kilometru dlouhý úsek totiž patří v Česku k nejvytíženějším. Podle posledního sčítání dopravy tudy projede denně přes 75 tisíc vozidel. To je ještě více než na tříproudém úseku dálnice mezi hlavním městem a sjezdem na Benešov. „Bude to peklo. Musíme to jako řidiči však vydržet. Nic jiného nám nezbývá. Brno je významnou křižovatkou jižní Moravy. Doprava bude zřejmě váznout i na objízdných trasách,“ tvrdí Sirota.

Jedním z důvodů kolabující dopravy při opravách či modernizacích jsou chybějící „náhradní“ dálniční úseky. V případě dálnice D1 je to severnější „sestra“ D35. „Vše se realizuje podle toho, na co jsou zrovna peníze. Chybí tu jakákoliv koncepce. Modernizace D1 měla přijít až ve chvíli, kdy bude zprovozněná dálnice D35. Ulevilo by se tak dopravě na D1. Takže problémy u Brna i vzhledem k obrovskému provozu i složitosti trasy určitě budou,“ říká expert na dopravu a bývalý ministr dopravy Petr Moos. Problémy se na nejstarší české autostrádě tak dají očekávat i v budoucnu.

Další budování dálnic

V letošním roce plánuje ŘSD zahájit stavbu více než sta kilometrů nových dálničních úseků. Alespoň to uvádí ve svém harmonogramu. V něm se mimo jiné počítá i s dalšími částmi zmiňované dálnice D35, a to konkrétně části Hořice – Sadová, Janov – Opatovec, Ostrov – Vysoké Mýto, Vysoké Mýto – Džbánov. Napilno by měli mít i stavaři třeba na dálnici D6 spojující Prahu s Karlovými Vary a dále Chebem. Silničáři v průběhu letošního roku počítají s rozestavěním více než 26 nových kilometrů.

Konkrétně jde o nové úseky poblíž obce Hořesedly a Hořovičky na Rakovnicku a také mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku.

Klíčová je však z pohledu ŘSD výstavba chybějící části dálnice D11 mezi Trutnovem a státní hranicí s Polskem v délce přes 21 kilometrů. Zatímco u sousedů se autostráda otevře příští rok, v Česku stále chybí.

V prosinci navíc konečně začala dostavba chybějící části dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi. Podle předpokladů se po ní řidiči poprvé projedou na jaře roku 2026. Za desetikilometrový úsek, jehož součástí je téměř jeden kilometr dlouhá mostní estakáda, zaplatí ŘSD 6,92 miliardy korun.