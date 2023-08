Olomoucký kraj

Oblíbené místo četnických seriálů

Úzké uličky, tajemná zákoutí, ale také historické domy v centru města, které jako by patřily do jiného století. To vše přitahuje filmaře a tvůrce oblíbených českých seriálů natolik, že se na stejné místo vracejí znovu.

Není divu, že se právě v Tovačově natáčely dva oblíbené české seriály z policejního prostředí, některé díly třetí řady populárních Četnických humoresek nebo seriál Četníci z Luhačovic.

Historické domy a zámek v TovačověZdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová