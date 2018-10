Opuštěných zvířat přibývá. Ve městech žijí celé kolonie zdivočelých koček

/FOTOGALERIE/ Počet odložených zvířat, zejména koček, v poslední době rapidně stoupá. Velkým problémem jsou hlavně kolonie zdivočelých koček, které se nekontrolovatelně množí.

„V Pelhřimově jsou dvě nebo tři lokality s volně žijícími komunitami koček. V té největší je jich okolo padesáti, a to je opravdu obrovský problém,“ potvrdila vedoucí Rodinného azylu pro opuštěné psy Dej pac! v Častoníně na Pelhřimovsku Iva Raisová.

„My se o kočky staráme pouze okrajově. Bereme jen nemocná, podvyživená a nesoběstačná zvířata, která nutně potřebují veterinární ošetření. Není v našich možnostech to kapacitně zvládnout,“ dodala Iva Raisová.

Kolonie divoce žijících koček trápí i jiná města na Vysočině. Například Žďár nad Sázavou to řeší pravidelnou kastrací, kterou zajišťují veterináři ve spolupráci s městskými strážníky. Finanční stránku vzalo na svá bedra město. Kastraci kočičích kolonií mají v plánu rozjet také v Pelhřimově. „Kastrační program je ve zrodu. Město přislíbilo finanční pomoc, my bychom se postarali o veterinární zákrok,“ informovala Iva Raisová.

Nejen divoké kočky

Ovšem nejen divoce žijící kočky jsou problémem. Přibývá také případů odložených zvířat. „Šli jsme na houby a namísto hub jsme našli v lese psa uvázaného u stromu. Byl v poměrně dobrém stavu, rozhodně nevypadal, že by ho někdo týral. Ale asi ho už majitel dál doma nechtěl. Odvezli jsme jej do útulku,“ popsala netradiční „houbařský úlovek“ Jana Procházková z Jihlavy.

Psí nalezenci putují většinou do útulků. Co ale s opuštěnými koťaty? Míst, která by těmto zvířatům poskytovala azyl, je na Vysočině žalostně málo. „Lidé to často řeší tak, že nám opuštěná zvířata nosí do ordinace. A nejen oni, „zásobuje“ nás i městská policie. Naposledy nám strážníci z Nového Města donesli do ordinace čtyři koťátka. Byla hrozně malá, musela jsem si je vzít domů, abych je vypiplala. Nabízet je budu až tak v osmi nebo deseti týdnech, to už budou poměrně soběstačná,“ nechala se slyšet veterinářka, která má spolu se svou kolegyní ordinaci ve Žďáře nad Sázavou a v Novém Městě na Moravě, Marie Dobrovolná. „Snad každý den nám někdo přinese nalezené kotě, začíná to být poměrně velký problém,“ dodala veterinářka.

Pro nalezence se veterináři snaží pokud možno co nejrychleji najít nového majitele. Nejčastěji oslovují své klienty v ordinacích. „V případě, že někomu třeba jeho mazlíček umře, nabídneme mu nějakého nalezence. Informace o možné adopci dáváme i na nástěnky. Chceme, aby opuštěná zvířata šla do dobrých rukou a měla se dobře. A často se nám podaří také přemluvit toho, kdo nám nalezené zvíře donese, aby si ho nechal,“ řekla Marie Dobrovolná.

Těm, kteří se rozhodnou zachránit odložené zvíře a převezmou péči o něj, se pak snaží jejich nové povinnosti co nejvíce zpříjemnit. Pomáhá nejen radou. „Nový majitel neplatí za prvotní veterinární ošetření. Vždycky se nejprve snažím dostat nalezence do kondice. A novému majiteli poradím také s chovem,“ potvrdila Marie Dobrovolná.

Ovšem nejen koťata a štěňata patří mezi zvířata, která musí veterináři zachraňovat. „Ve Žďáře musela například kolegyně odchytávat hada. Byla to užovka, někomu asi utekla z terária. Útěkářů bývá spousta. Zvláště hadi jsou schopni se protáhnout i velmi úzkým prostorem,“ připomenula jedno ze zachráněných zvířat Marie Dobrovolná.

Nechtěné živé dárky

Nejvíce zvířecích nalezenců se podle jejích slov objevuje po prázdninách a po Vánocích, ve druhém případě jde většinou o nechtěné „živé dárky“. Lidé pak opuštěná zvířata nacházejí na nejrůznějších místech a také v různém zdravotním stavu. „Některá jsou v dobré kondici, ale občas narazíme i na podvyživená nebo týraná. Ale i ta zvířata, která jsou jinak v dobré kondici, k nám přichází strašně hladová, často je lidé najdou až po několika dnech,“ uvedla Marie Dobrovolná.

Aby křivka znázorňující počet opuštěných zvířat nestoupala závratnou rychlostí, měli by podle odborníků chovatelé dbát zejména na to, aby se zabránilo nechtěným porodům. „Jde hlavně o kočky, tam by si měl každý uvědomit, jak důležitá je kastrace. Pokud kočka přivede na jaře na svět koťata a na podzim další, pak má majitel problém. A často ho pak řeší tak, že zvířátka odnese někam do přírody, kde je ponechá jejich osudu,“ sdělila veterinářka.