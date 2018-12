Orbán a Babiš jdou proti Bruselu. Česko tím ale může v EU paradoxně oslabit

Chceme společně omezit vliv Evropské komise a zvýšit moc členských států. To oznámili po pátečním jednání maďarský premiér Viktor Orbán a jeho hostitel, předseda vlády Andrej Babiš. Česko i Maďarsko by tím ale v EU paradoxně oslabily.

„Chceme aby se Evropská komise a Evropa změnily. Chceme, aby tam byl větší hlas členských států,“ prohlásil po jednání v Kramářově vile Babiš. „Chceme nepolitickou (Evropskou) komisi,“ dodal český premiér za přizvukování Viktora Orbána.

„My nechceme politickou Komisi, my chceme Komisi, která hlídá dohody a smlouvy,“ prohlásil Orbán. „Evropu nebudou řídit byrokraté z Bruselu, ten trend musíme určit my jako členské státy,“ dodal. S tím, že by se měla moc přenést na premiéry a prezidenty členských států, tedy Evropskou radu. „My potřebujeme politickou Evropskou radu, ne Evropskou komisi,“ prohlásil premiér Maďarska.

Pokud by se ale Orbánův a Babišův plán naplnil, nebude to paradoxně znamenat posílení, ale naopak oslabení hlasu Maďarska a Česka v Evropské unii.

V rámci Evropské komise je každý, i ten nejmenší členský stát jako Malta či Kypr zastoupen jedním eurokomisařem. Také evropské velmoci typu Německa nebo Francie ovšem mají jen jeden hlas. Tedy slovo zcela srovnatelné s několikanásobně menším Českem a Maďarskem. Například v přepočtu na počet obyvatel by Praha a Budapešť měly mít jednoho eurokomisaře společně.

Podobné je to i v Evropském parlamentu, kdy mají největší členské státy méně europoslanců, než by odpovídalo jejich velikosti. Spolková republika by mohla mít například 122 europoslanců ze 751, ale má jich pouze 96. Naopak Česko má v unijním parlamentu 22 europoslanců, zatímco vzhledem k počtu obyvatel by jich mělo mít pouze patnáct.

Česko by oslabilo

Ne v Evropské parlamentu ani v Evropské komisi, ale právě v Evropské radě byly přitom například většinovým hlasováním přijaty v září 2015 migrační kvóty, které Česko tak popudily.

Před oslabováním nadnárodních institucí EU a posilováním role států varuje dlouhodobě expremiér a bývalý eurokomisař Vladimír Špidla (ČSSD). „Pro Česko je to vyloženě škodlivé,“ uváděl ještě jako šéfporadce Bohuslava Sobotky.

Podobný názor má i většina expertů. „Pro nás to není výhodné,“ říká třeba analytik Asociace pro mezinárodní otázky Ondřej Mocek. „Zvláště když po brexitu na Evropské radě posílí role tandemu Německo-Francie.“