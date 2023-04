Sex a intimita jsou nedílnou součástí života. A občas je jeho součástí i orgasmus. Ale může někdo tento slastný pocit zaznamenat i při čištění zubů? A je sex s gumovou pannou nevěra? I na tyto otázky hledali odpověď odborníci při konferenci Orgasmus v novém miléniu.

Jeden ze sálů pražského Slovanského domu byl ve čtvrtek odpoledne cítit erotikou na sto honů. Konala se zde totiž premiérová konference Orgasmus v novém miléniu, kterou uspořádal erotický portál Růžový Slon. Na přítomné čekal bohatý program, při němž diskutující z řad odborníků mnohým otevřeli jejich třináctou komnatu. Návštěvníci se také dozvěděli o nových trendech v erotice a na řadu přišla i takřka futuristická vize umělých prostitutek.

Právě umělé kněžky lásky stály za jedním z nejkontroverznějších témat. „Ozvala se mi jedna maminka, že je její syn ostýchavý a zda by právě naše umělé panny nemohly pomoci s jeho první sexuální zkušeností. To jsem jí však rozmluvil,“ svěřil se Jan Skalník z podniku Naughty Harbor. Tedy prvního místa v České republice, kde místo živých prostitutek slouží klientům deset silikonových panen a jeden panák.

Podle Skalníka ho navštěvují například muži, kteří nechtějí být své manželce či přítelkyni nevěrní s opravdovou ženou. „A já to za nevěru neberu. Z mého pohledu je to vyšší forma masturbace,“ doplnil manažer sex privátu s umělými panami.

S jeho slovy však nesouhlasila lektorka z oboru sexuologie a intimních vztahů Jana Mašková Zimolová, která pomáhá zdravým, ale i handicapovaným lidem v oblasti sexuální práce s tělem. „Dle mého to nevěra je. Vše je však o vzájemném nastavení hranice. Už jen například samotný nákup erotických pomůcek, pokud se na tom partneři nedomluví, znamená nesoulad ve dvojici a přeskakování vzájemné komunikace,“ uvedla Zimolová.

Proč ženy při souloži křičí

Někteří panelisté zabrousili i k často pokládané otázce: Proč vlastně mají prakticky všichni muži orgasmus a některé ženy se s ním v životě nesetkaly? „Klitoris byl kdysi schovaný ve vagíně a pak postupně cestoval ven. I to vysvětluje, proč mají některé ženy orgasmus při dráždění ve vagíně a jiné ne. Je to celé svým způsobem o tělním drátování,“ vysvětlil přední český neurolog Martin Jan Stránský.

Odborník také doplnil, proč některé ženy při souloži křičí. Podle něj vědecké studie dokázaly, že před samotným aktem se mužský a ženský mozek chovají zcela jinak. Při sexu jsou však cesty neuronů a žláz spojeny s mozkem stejně a mají totožný efekt – mozek zkrátka vypne.

„Při té slastné chvíli se mozek ženy a muže chovají naprosto stejně a dějí se v něm stejné procesy. Ve vlně rozkoše zkrátka mozek zcela vzdá, vypne a ztratí nad tělem kontrolu. I to je důvod, proč někteří lidé, hlavně pak ženy, při sexu křičí, ačkoliv by to jindy neudělaly,“ dodal neurolog.

Diskuze se stočila i k tomu, jak konkrétně lze docílit orgasmu. Například lektorka Zimolová uvedla, že u některých lidí, hlavně těch s tělesným postižením, se dá slastného pocitu podobného orgasmu dosáhnout také stimulací ušních lalůčků. „Důležité je spolu při milostném aktu hovořit a nenechat si své taje a tužby pro sebe. Musíme spolu mluvit, jen tak předejdeme případným rozkolům či tužbám, které pak hledáme jinde. Co se týče dotyku, tak ten je základní lidskou potřebou a je prokázáno, že dotykově podvyživení lidé ve svém životě velmi strádají a tento deficit se pak může projevovat i somaticky,“ upozornila Zimolová.

Průvodkyně žen na cestě za jejich intimním sebepoznáním Michaela Aira pak promluvila o tom, že některé ženy mohou prožít erotickou extázi i při porodu.„Je to však jen malé procento žen. Já sama jsem to při prvním porodu nezažila, při druhém ale ano a chtěla jsem, aby ten stav nikdy neskončil,“ sdílela s přítomnými svoji zkušenost.

Sexuolog Ondřej Trojan se zase podělil o informaci, kterou slyšel od kolegů z oboru - že někdo dokáže dojít k orgasmickému stavu i při čištění zubů. „Musím si to vše dobře prostudovat a zjistit, jestli se nejednalo o fake news,“ uvedl.

Porno škodí

Vedle kontroverzí a rozdílních zkušeností zúčastněných nakonec vyčnívalo jedno téma, na němž se všichni přítomní shodli. Největším zabijákem sexuálního života, hlavně u dospívajících, jsou porno a sociální sítě.

„V anonymitě sociálních sítí jsou lidé ochotni bavit se nejen o svých problémech, ale i o orgasmu. V ordinaci však vůbec ne. Ještě nikdy se mnou žádná pacientka tento problém nediskutovala. Problémem je také porno, které v mnohých, hlavně mladých lidech, vytváří předsudky, co a jak by mělo vypadat. Bohužel některým jedincům toto stačí a brání jim to i v dalším seznamování. Někteří si také myslí, že nebudou jako v pornu a partnera či partnerku zklamou,“ poznamenala gynekoložka Kamila Žižková.

Průzkum Růžového Slona navíc ukázal, že až 44 procent Čechů má v oblasti sexuality potíže, ale jen 14 procent z nich to řeší s odborníky. A nejedná se pouze o orgasmus.

Nejčastější problémy českých žen Zdroj: Růžový Slon Ztráta sexuální touhy 31 procent Bolestivý sex 25 procent Neschopnost dosáhnout orgasmu 25 procent Nízká sexuální vzrušivost 20 procent Odpor k sexu 11 procent