Tisíce lidí, z velké části cizinců, na Václavském a Staroměstském náměstí v Praze přivítaly nový rok 2024. V centru metropole nechyběla zakázaná pyrotechnika. Zejména v horní části Václavského náměstí, ale i na dalších místech jako například na Národní třídě ještě desítky minut po půlnoci zněly hlasité rány. Policie uložila několik pokut.

Silvestrovské oslavy, noc na 1. ledna 2024, Praha. | Foto: ČTK

Zatímco během silvestrovského večera bylo více rušno na Staroměstském náměstí, před půlnocí se i přes deštivé počasí zaplnilo Václavské náměstí. Lidé s lahvemi alkoholu se natáčeli telefony na pozadí vybuchujících rachejtlí. Přestupků se většinou dopustili cizinci. Většinou uváděli, že o zákazu nevěděli. Pyrotechnika je v centru metropole zakázaná od roku 2020.

Pro dopravu se ve večerních hodinách uzavřelo Václavské náměstí, kam jezdí pouze tramvaje, které jsou po půlnoci přeplněné cestujícími. Policie provoz částečně omezila u Staroměstského náměstí a na Smetanově nábřeží.

Pražská záchranná služba vyjížděla v souvislosti se silvestrovskými a novoročními oslavami zatím zhruba ke 20 případům. V centru ošetřila 12 lidí, úrazy způsobené zábavní pyrotechnikou byly dva a z toho jeden bude mít trvalé následky. Na sociální síti X to krátce po půlnoci uvedla pražská záchranná služba.

Hasiči v prvních 40 minutách letošního roku zasahovali u desítky požárů od pyrotechniky, a to včetně dvou požárů na balkóně.

Hasiči: Počet zásahů je zatím srovnatelný s loňskem

Hasiči během silvestrovské neděle do 22:00 zasahovali po celém Česku u 299 událostí. Z toho mezi 16:00 a 22:00 u 61 požárů. Počet je podle nich prozatím srovnatelný s loňskou silvestrovskou nocí. Informovali o tom dnes před 23:00 na sociální síti X.

Před rokem hasiči v Česku vyjížděli k 286 požárům, což bylo meziročně více i více než v letech před pandemií covidu-19. Pražští hasiči uvedli, že do 23:00 zasahovali u šesti požárů, které souvisely s pyrotechnikou. Jeden požár způsobil škodu na dveřích zahradního domku.

Silvestrovské oslavy, noc na 1. ledna 2024, Praha.Zdroj: ČTK

„Prosíme, buďte při novoročních oslavách opatrní,“ vyzvali hasiči na sociální síti.

Kvůli pádu osoby do kolejiště nejezdilo večer zhruba hodinu pražské metro na lince B mezi stanicemi Florenc a Českomoravská. Mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová řekla ČTK, že se jednalo o muže kolem 30 let, který ve stanici Křižíkova spadl pod soupravu metra a utrpěl mnohočetná poranění. Záchranáři ho uvedli do umělého spánku a transportovali do traumacentra.