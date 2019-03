Osmiletý má právo přerušit styk s prarodiči, míní soud

Osmileté dítě má právo se samo rozhodnout, s kým se bude stýkat. Může tak i odmítnout chodit k prarodičům nebo k jednomu z rodičů. A to i přesto, že má druhý z rodičů soudně nařízeno ho k nim posílat. Vyplývá to z rozhodnutí Ústavního soudu, který řešil spor mezi otcem malého chlapce, narozeného v roce 2009, a prarodiči dítěte. Syna má otec svěřeného do své péče.

Rozepře mezi rodinnými příslušníky chlapce se táhla již od roku 2017. Jejím důvodem bylo to, že otec svého syna k dědečkovi i babičce neposílal, i když soudy tento styk nařídily. A protože jejich rozhodnutí neplnil, dostal za to tisícové pokuty. NÁZOR DÍTĚTE To se ovšem otci nelíbilo a hnal spor až k Ústavnímu soudu. Hájil se přitom tím, že syn sám odmítá k dědovi a babičce chodit. A on s tím nic nenadělá. „Rodič nemůže plnit povinnost stanovenou soudem z důvodu negativního postoje samotných nezletilých dětí,“ argumentoval ve své stížnosti a dodal, že se nižší soudy nenamáhaly zeptat jeho syna na názor. Ústavní soudci mu nakonec dali za pravdu. K uložení pokuty podle nich došlo i přesto, že se chlapec s prarodiči verbálně odmítl stýkat. „Lze přitom předpokládat, že nezletilý již dokázal ve svých téměř devíti letech o následcích svého jednání uvažovat,“ konstatovala mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková. Alimenty dluží méně a méně rodičů. Průměrný dluh ale stále činí 92 tisíc korun Přečíst článek › Jinými slovy prý soudy nižší instance nevyslyšely jeho přání vyjádřit se k věci. Podobných sporů o možnosti stýkat se s dětmi či vnoučaty po rozvodu se v Česku vede velké množství. A dá se očekávat, že se mnoho rodičů na současné rozhodnutí Ústavního soudu bude odvolávat s tvrzením, že si děti nepřejí stýkat se s tím druhým. Podle odborníků by to ale nebylo dobře. RODIČE ROZHODUJÍ „Osmiletému dítěti bychom samozřejmě měli naslouchat a brát na něj ohledy. Ale v tomto případě rozhodují rodiče,“ říká psycholog Václav Mertin z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. „Je možné, že se tam dítěti nechce, ale to se mu často nechce ani do školy, a přesto ho tam pošleme,“ konstatuje s tím, že nezná dopodrobna případ z Ústavního soudu, tak hovoří pouze v obecné rovině. V případě, že jsou problémy třeba mezi dítětem a prarodiči, je to prý třeba řešit i s pomocí odborníků. „Měl by se samozřejmě zohlednit jeho názor. Ale pokud nechce navštěvovat někoho z rodiny, mělo by se prozkoumat, proč tomu tak je, místo toho, aby se přerušily styky,“ míní i psycholog Jan Kulhánek z Psychoterapie Anděl. Otcovská táhne. Muži chtějí strávit s novorozeným dítětem víc než jen týden Přečíst článek ›

Autor: Pavel Cechl