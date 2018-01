Osobnosti jižní Moravy těší vysoká volební účast, mrzí ale porážka Drahoše

/FOTOGALERIE/ Staronovou hlavu státu vybíraly o víkendu tisíce voličů v kraji. Jak jsou s výsledkem druhého kola prezidentských voleb spokojené jihomoravské osobnosti, zjišťoval Deník Rovnost.

Honza Hlaváček, Brno, propagátor hantecu

S výsledkem letošních prezidentských voleb jsem spokojený, protože si nemyslím, že by mezi kandidáty byla lepší osobnost, než je současný prezident. Musím ale uznat, že vědátor, jeho protikandidát, aspoň uměl na rozdíl od Schwarzenberga českou hymnu.



Jiří Morávek, Brno, pořadatel festivalu Ignis Brunensis

I když můj kandidát Pavel Fischer nepostoupil, jsem spokojený hlavně kvůli vysoké volební účasti. Chci věřit, že prezident splní svá slova a bude tolerantnější k názorům kohokoliv, a že s médii „zakope válečnou sekeru“.



Boleslav Polívka, Brno, herec

Výsledek voleb je hořká porážka. Rozplynula se jedna naděje, aspoň na nějaký čas. My občané bychom se neměli nechat rozdělit na dva tábory. Musíme se naučit mít se zase rádi.

Laďa Kerndl, 72 let, zpěvák, hudebník, Žernovník

Je mi líto, že třetina národa k volbám nepřišla a podle mne si škodí sami sobě. Tato třetina by si měla uvědomit, že volba prezidenta je rozhodnutí pro budoucnost našich potomků, kteří kvůli nízkému věku nemohou zatím volit. Co mě dál trápí, je rozdělení našeho obyvatelstva. Je smutné, že mezi lidmi vzniká nenávist a zášť kvůli rozdílným názorům na volbu prezidenta. Je to přece právo každého člověka svobodně se rozhodnout, komu chce dát svůj hlas. Buďme veselí, nic s tím stejně nenaděláme a buďme šťastni za to, že není válka a že se máme stále lépe ve srovnání s minulostí. Přeji všem lidem našeho kraje a všem občanům této naší překrásné země pokoru a úctu jednoho k druhému a buďme hrdí na to, kde žijeme a v jaké krásné době. Važme si svobody a jeden druhého.

Lenka Břoušková, 54 let, podnikatelka, Manerov

Volby mě samozřejmě zajímaly, ale musím říct, že ve druhém kole jsem neměla jasného favorita. Zvolila jsem nakonec Miloše Zemana, který je mi názorově přece jen o něco blíž. Proto jsem i ráda za výsledek voleb. Že bych je ale nějak slavila, to ne.

Roman Čechmánek, trenér, 46 let, Hodonín

Politiku sice moc nemusím, ale máme prezidenta, kterého si vybrala polovina země. Lidé dříve narození volili Miloše Zemana a podle toho výsledek vypadá. Ti, kteří chtěli změnu a kulturní vystupování i navenek v zahraničí, volili Jiřího Drahoše. Bohužel se nestalo, že by také zvítězil.















Jožka Černý, 75 let, lidový zpěvák, Břeclav

Nechce se mi přímo říkat, jestli jsem vyloženě spokojený, nebo nejsem. Spíš si myslím, že prezident by podle mě měl už mít určité zkušenosti, měl by se orientovat v různých věcech. A my bychom ho měli znát a vědět, co od někoho můžeme očekávat.

Veronika Chmelířová Procházková, 31 let, modelka, Znojmo

Volby ukázaly, jak moc lidé toužili po změně. Doufám, že tak vysoká účast u voleb vydrží i u těch příštích. Vyjádřit svůj názor by mělo být každému ctí. Respektuji názor většiny, a to by bylo i v opačném případě, tedy při vítězství druhého kandidáta. Jsme občané jedné země a měli bychom respektovat většinou zvoleného kandidáta a také se podle toho chovat.