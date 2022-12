Emil Kintzl (23. února 1934 - 14. března 2022)

Emil Kintzl v Kašperských Horách.Zdroj: Deník/Daniela Loudová

V osmaosmdesáti letech letos v březnu zemřel propagátor a největší znalec Šumavy Emil Kintzl. Osudným se mu stalo lyžování v jeho domovských Kašperských Horách - na tamní sjezdovce se srazil s jiným lyžařem. Po nehodě jej do nemocnice odvezl vrtulník, lékaři mu už ale nedokázali pomoci.

Kintzl o Šumavě publikoval mnohé články, knihy a pořádal přednášky. „Je to obrovská ztráta. Bude nám chybět. Emil Kintzl k Šumavě patřil, dokázal ji popularizovat v dobrém slova smyslu. Je neuvěřitelné, co pro Šumavu udělal a dokázal. Byl to ochránce přírody. Je to velmi smutné a velmi nás tato ztráta mrzí,“ řekl po Kintzlově smrti mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Kintzlovy znalosti o Šumavě se propsaly i do známého detektivního seriálu Policie Modrava. Byl nejen jedním z poradců tvůrců, navíc inspiroval i stejnojmennou postavu, kterou v seriálu ztvárnil již rovněž zesnulý Ladislav Mrkvička.