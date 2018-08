Osobnosti regionů: Církevní restituce dodatečně nedaňte. Je to jen populismus

/INFOGRAFIKA/ Zatímco většina Čechů zdanění finančních náhrad v rámci církevních restitucí podporuje, dvě třetiny osobností českých, moravských a slezských krajů oslovených v anketě Deníku to odmítají.

Co bylo ukradeno, má být navráceno. A nemělo by to být dodatečně zdaněno. Tak se dají ve dvou větách shrnout výsledky ankety Deníku mezi 551 lékaři, učiteli, podnikateli, umělci a dalšími osobnostmi ze všech krajů Čech, Moravy a Slezska.

Regionální redakce Deníku se jich ptaly, zda souhlasí s případným dodatečným zdaněním finanční náhrady v rámci církevních restitucí. Dvě třetiny respondentů Panelu Deníku se shodly, že nikoli.

Komunistům na ruku

Zdaněním náhrad podmiňovali podporu při hlasování o důvěře vládě komunisté. Ač se tento bod ve finální podobě programového prohlášení kabinetu neobjevil, premiér Andrej Babiš proti němu osobně nic nemá.

„My s tím souhlasíme dlouhodobě, předpokládám, že ČSSD se k tomu přidá,“ nechal se slyšet ještě před hlasováním o důvěře premiér Babiš.

Zdaní i navrácená ukradená auta?

Osobnosti regionů oslovené v rámci Panelu Deníku mají ve většině jiný názor.

„Zákony jsou od toho, aby trvaly. Smlouvy jsou od toho, aby se plnily,“ říká respondent z Karvinska. „Církev dostává zpátky jen to, co bolševik ukradl. Takže až policie někomu vrátí ukradené auto, zaplatí z něj napříště také daň?“

„Současná vládní garnitura dělá pouze populistické kroky, tento nijak nevybočuje. A nic jiného od nich ani nečekám,“ přidává se respondent z Tachovska.

Ostatně za populistický označily návrh zhruba dvě třetiny dotázaných.

Restituce jako takové nerušit

Menší část osobností regionů by případné dodatečné zdanění podpořila, ale už by nerušila církevní restituce jako takové.

„Finanční ohodnocení nevydaných nemovitostí bylo silně nadhodnoceno. Církev dostávala za nevydané polnosti několikrát více, než ostatní restituenti. Jinak proti vrácení majetku zabraného komunisty nic nemám,“ říká respondent z Písecka.

Když se na zdanění peněžité části církevních restitucí ptala loni na podzim agentura Median v rámci průzkumu pro Český rozhlas tisícovky Čechů, dvě třetiny respondentů byly na rozdíl od osobností regionů pro zdanění náhrad.