Osobnosti regionů exkluzivně: Prezidentem se opět stane Zeman, porazí Drahoše

/INFOGRAFIKA/ 578 lékařů, učitelů, podnikatelů, umělců a dalších regionálních elit odpovídalo na dotazy, kdo po volbách ovládne Pražský hrad. Podle 44 procent respondentů to bude Miloš Zeman.

Po prezidentských volbách usedne na Pražském hradě staronová hlava státu Miloš Zeman. Je o tom přesvědčeno 44 procent osobností českých, moravských a slezských regionů. Ve výhru Jiřího Drahoše věří 36 procent respondentů Panelu Deníku. A devět procent si myslí, že by mohl zvítězit Michal Horáček.

Jejich názor víceméně odpovídá včera zveřejněnému předvolebnímu výzkumu agentury STEM/MARK. Dle něj se i „běžní“ Češi domnívají, že zvítězí Zeman před Drahošem.

Zeman to nemá jisté

Nicméně nynější prezident ještě nemá nic jisté. Ve druhém kole by ho mohlo volit 39 procent lidí, jeho protivník má však podle STEM/MARK šanci získat až 44 procent hlasů.

„Nejaktuálnější data naznačují, že velkou šanci porazit současného prezidenta má Jiří Drahoš, ale není jediný, protože v případě příklonu větší části nerozhodných voličů by mohli triumfovat i Michal Horáček, Marek Hilšer nebo Pavel Fischer,“ uvedl Jan Tuček, ředitel STEM/MARK.

Osobnosti volit půjdou

Volební účast v prvním kole (podle průzkumu další agentury SANEP) by měla činit 60 procent.

V tomto ohledu jsou osobnosti regionů zodpovědnější. K urnám se chystá hned 95 procent ze 578 respondentů Panelu Deníku.

O tom, kterému kandidátovi hlas hodí, bylo už před Vánocemi (kdy Deník sbíral data v regionech) rozhodnuto 79 procent osobností.

Když chybějí dámy

Zatímco v první přímé prezidentské volbě před pěti lety se o hlasy ucházely i tři dámy – Zuzana Roithová, Taťána Fischerová a Jana Bobošíková, letos mezi devíti kandidáty není jediná.

Co na to říkají osobnosti regionů? Polovině z nich to vadí, polovině nikoli.

Nejvíc dámy na kandidátních listinách postrádají Středočeši, Pražané a elity z Libereckého kraje. Naopak nejméně na Královéhradecku, Pardubicku a Olomoucku.