Osobnosti regionů: TGM byl nejlepším prezidentem. Gottwald nejhorším

/INFOGRAFIKA/ První republika. Polistopadová éra. A obrodná šedesátá léta. To jsou období, kdy dle respondentů Panelu Deníku republika nejvíc vzkvétala.

Foto: Deník Data

Prezident osvoboditel. Tatíček Masaryk. Nebo jen TGM. První prezident samostatného Československa Tomáš Garrigue Masaryk byl největší osobností ze všech dosavadních nejvyšších představitelů státu, shodují se lékaři, učitelé, podnikatelé, starostové a další regionální osobnosti.

Okresní redakce Deníku jich oslovily více než šest stovek, aby vybraly nejlepší a nejhorší prezidenty i dějinná období z posledních sta let.

Druhou příčku v oblíbenosti prezidentů obsadil Václav Havel. Na třetí pozici se umístil Edvard Beneš.

Komunistické zlo

Jasného vítěze měla anketa i v tom, kdo byl naopak největší pohromou pro zemi.

Nejvíc hlasů posbíral „první dělnický prezident“ Klement Gottwald. Druhou příčku obsadil nynější vládce Pražského hradu Miloš Zeman, který tak porazil třetího v pořadí, normalizačního Gustáva Husáka.

V odpovědích na dotaz, na co mohou být naopak Češi pyšní, regionální osobnosti nejčastěji zmiňovaly sportovce, vědce a umělce.

Pak už následovaly tři zásadní dějinné události: vznik samostatného Československa, sametová revoluce z roku 1989 a následný poklidný rozchod se Slováky.

„Můžeme být pyšní na to, že vůbec náš stát vznikl. Na to, že přežil různá období a dožil se 100 let,“ shrnul to lakonicky respondent z Pelhřimovska.

Žijme tady a teď

Za období největšího rozkvětu považují panelisté první republiku a polistopadovou éru. Naopak největší dobou temna byl dle nich protektorát následovaný padesátými léty a normalizací.

Když si respondenti mohli vybrat, ve kterém období by chtěli žít, nadpoloviční většina zvolila současnost.