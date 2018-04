Osobnosti regionů: Vládu podporovanou Okamurou a komunisty nechceme

/INTERAKTIVNÍ INFOGRAFIKA/ Výrazných 87 procent ze 663 respondentů Panelu Deníku si nepřeje kabinet opřený o hlasy extremistů.

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš má rád přízeň občanů. Naopak těžce snáší kritiku, především tu masovou na náměstích. Není tedy divu, že pečlivě naslouchal tomu, co mu sdělili členové širšího vedení ANO, v němž zasedají i hejtmani. Právě regionální politici dovezli před dvěma týdny do Prahy vzkaz, že si lidé nepřejí vládu, jež by se opírala o hlasy extremistů z Okamurovy SPD a komunistů.

Přitom v momentu, kdy ČSSD ukončila rozhovory o koalici s ANO, se nerýsovala jiná alternativa. Jednobarevnou vládu ANO opřenou o SPD a KSČM doporučoval i prezident Miloš Zeman.

Tehdy Deník oslovil lékaře, učitele, podnikatele, umělce a další regionální osobnosti a zeptal se jich, jaký kabinet by ve Strakově akademii viděli neradi.

Výsledek je jednoznačný. Budoucí kabinet by se podle 87 procent respondentů Panelu Deníku neměl opírat o hlasy SPD a komunistů.

Koalice ANO a ČSSD

Celkem 663 osobností regionů, které se Panelu Deníku účastnily, tak nepřímo podpořily nynější jednání o budoucí podobě koaliční vlády mezi hnutím ANO a ČSSD.

Obrysy koaliční smlouvy a programového prohlášení by mohly být podle vicepremiéra Richarda Brabce (ANO) hotové do konce týdne. Trojstranné rozhovory začnou ve středu večer po návratu vlády z výjezdního zasedání v Moravskoslezském kraji. Mimochodem, tomu jako hejtman šéfuje poslanec ANO a bývalý rektor ostravské univerzity Ivo Vondrák, který byl proti podpoře ze strany SPD.

Ani v případě programové a personální shody ovšem ještě nebude varianta s okamurovci mrtvá.

V sobotu se totiž v Hradci Králové schází ústřední výkonný výbor ČSSD, který by měl odstartovat vnitrostranické referendum o vstupu do vlády s ANO. Výsledek zdaleka není jistý.

Referendum rozhodne

Mnoha sociálním demokratům se nelíbí, že v čele vlády má zůstat trestně stíhaný Andrej Babiš, který navíc odmítá přislíbit, že v případě odsouzení prvoinstančním soudem odstoupí.

Panelisté Deníku míní, že pokud by zkrachovala dohoda ANO a ČSSD, měl by prezident odblokovat situaci jmenováním premiérem jiného představitele ANO než Andreje Babiše.

Tím by se otevřel vějíř možností pro vznik koaličních vlád, kupříkladu s KDU-ČSL, STAN a ČSSD, nebo s ODS. Toto řešení preferuje 69 procent oslovených osobností.