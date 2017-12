Osobnosti roku 2017. Ohlédnutí za těmi, které strhly masy

Je doba velkých lídrů a impozantní osobnosti dokážou změnit svět. Deník vybral významné postavy z kultury, ze sportu i jiných společenských oblastí, které svým příkladem v uplynulém roce strhly masy. Nebo se jim to v nejbližší době jistě podaří.

Marta Kubišová

Jak oznámila před rokem, tak letos učinila. Zpěvačka Marta Kubišová uzavřela 1. listopadu, kdy oslavila své pětasedmdesátiny, uměleckou kariéru. S fanoušky se tato mravně pevná a odhodlaná žena, jež se stala symbolem boje za svobodu, rozloučila koncertní šňůrou, která vzbudila na všech svých zastávkách (nejen v Praze či jejích rodných Českých Budějovicích) nadšené reakce a neutuchající potlesk. Následně se pak jako ctěný host objevila i při udělování Českých slavíků.

„Teď budu odpočívat. Mám dlouhodobě pocit, že chronicky zanedbávám všechny věci, které bych si už měla konečně užívat. Dvacet let jsem zpívat nemohla a dnes si říkám, že za to přece nepoložím život. To zas za to nestojí,“ řekla Kubišová před časem v rozhovoru pro Deník. Tehdy jí u Supraphonu vyšla její poslední oceňovaná deska Soul obsahující dvanáct převzatých písní, které toužila zpívat a nahrát už ve své – jak sama říká – první kariéře, ale i ty, jež ji oslovily v nedávné době.

Letos se navíc na hudebních pultech objevila ještě reedice její debutové desky Songy a balady, jež vznikala za pohnutých okolností nastupující normalizace. Album o jedenácti znamenitých položkách nabízí písně jako Hej, Jude, Proudy, Dobrodružství s bohem Panem, Modlitba pro Martu či Magdalena. „Všechny tvoří doslova páteř mého koncertního zpěvníku. To přece nemůže být náhoda. Když album v roce 1969 vyšlo, prodalo se ho půl milionu exemplářů. Tehdy mi to vlastně ani nedocházelo, ale dneska mi to číslo připadá naprosto ohromující,“ podotkla zpěvačka.

Právě zmíněná Modlitba pro Martu, která se stala v roce 1989 hymnou sametové revoluce, vzbuzuje emoce dodnes. Když ji letos v listopadu pouštěl zvukař z okna na náměstí v Lipníku nad Bečvou, kde se konal mítink prezidenta Miloše Zemana, skončil u policejního výslechu. „Připadám si jako za normalizace, kdy tato píseň nesměla znít. Je to o ustrašenosti místních orgánů a policie, kteří přeskočili dobu,“ okomentovala zásah Kubišová. „S tou písničkou jsem si užila své. V roce 1969 při hostování na Bratislavské lyře mě vedení upozornilo, že otočí kamery do země. Řekla jsem jim, že to odzpívám tak, jak to je. Protože jsem na tom trvala, tak se zase pro změnu ztratily noty,“ přidává Kubišová jinou nepříjemnou vzpomínku na Modlitbu pro Martu – mimochodem ani přes fakt, že ukončila hudební kariéru, nevylučuje, že ji ještě někdy zazpívá.

A čemu dalšímu se hodlá věnovat? „Například – už dlouho si zapisuju poznámky pro knihu, která bude o tom, jak jsem všechny ty věci a události viděla já. Zatím jsou ale jen v syrovém stavu, tak uvidím, jestli se mi je skutečně podaří dát dohromady,“ vyprávěla Deníku. „Je to sice další práce, ale bez deadlinů. Budu psát, a když do toho náhodou přijde něco nečekaného, čemu se budu chtít věnovat, tak psaní zase odložím. Nebudu se nikomu zodpovídat, to je ono!“

Mikuláš Bek

Rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek je člověkem s vizemi, které umí realizovat. Jeho vysoká škola vzkvétá, dodává městu Brnu charakter i tvář. A to doslova, neboť díky budoucímu ztvárnění vizuálního stylu univerzity osvěží brněnské ulice moderní grafika. Bek je ale především otcem nového studijního profilu školy, která má ambici stát se jedničkou v ČR. Kromě toho nechybí tam, kde se hovoří o vzdělanosti a demokracii.

Je pravidelným účastníkem oslav 17. listopadu na Albertově a 28. října u sochy TGM. Na Pražský hrad zván není, ale premiér Babiš si právě jeho přál jako ministra školství. Přesto, že právě Mikuláš Bek letos vyjádřil trochu jiné přání, než jakým šéf ANO lákal lidi k volbám: „Existují obavy, že vedení státu nahradí firemní řízení či diktatura referend, ale já věřím, že svobodomyslným lidem se bude opět dařit lépe.“

Adam Ondra

Málokterý sportovec boří hranice mezi možným a nemožným. Češi mají jednoho takového hrdinu. Jmenuje se Adam Ondra, vyrostl v Brně, ale doma je všude po světě, kde může lézt po skalách (stěnách). Čtyřiadvacetiletý sympaťák v uplynulém roce stanovil nový stupeň obtížnosti, když v Norsku pokořil nejtěžší cestu světa. Euforii vystřídala spousta gratulací. Co bude s novou hvězdou dál? Možná vystoupá mezi velikány i mimo přírodu. Lezení se objeví na olympijských hrách v Tokiu 2020.

Karolína Plíšková

Osm týdnů. Tak dlouho se Karolína Plíšková vyhřívala na pozici nejlepší tenistky světa. Paradox? Pořád nezískala grandslamový titul a na trůn se vyšvihla po neúspěchu ve Wimbledonu. Pětadvacetiletá rodačka z Loun zastínila nejen své dvojče Kristýnu, ale i další české hvězdy v čele s Petrou Kvitovou či Lucií Šafářovou. Sezonu zakončila jako světová čtyřka, získala tři tituly ve dvouhře a celkem si jen díky odměnám z turnajů vydělala téměř čtyři miliony dolarů. Jenže návrat asi nebude tak snadný: k tenisu se chystá vrátit předchozí suverénka Serena Williamsová.

František Skála

Kamkoli přijde, nepřehlédnete ho. Dokonce ani nepřeslechnete. Vernisáž své výstavy ve Valdštejnské jízdárně zpestřil davu před galerií ptačím hvizdem, uvnitř ohromujícími instalacemi. František Skála, muž všech talentů, měl loňský rok mimořádně úspěšný: představil zmíněnou výstavu v Národní galerii, městu věnoval originální Prastánek, ilustracemi vybavil Erbenovu baladu Záhořovo lože, opomíjenou báseň ze sbírky Kytice. Knížku prý našel na popelnici, vzal a znovu se začetl. Do toho stihl udělat hudební „nájezd“ na Moravu s Petrem Niklem a zahrát s Tros Sketos pražské Akropoli. „Zajímá mě každý materiál,“ říká renesanční umělec, jehož proud invence stále prýští.

Karina Movsesjan

Kometou na poli vědy lze označit osmnáctiletou studentku Gymnázia v Karlových Varech. V soutěži Intel ISEF pro mladé vědce do dvaceti let získala první cenu v kategorii biochemie. Zabývá se fungováním buněk a jejich schopností se opravovat v případě poškození, což může vést k dalším objevům vedoucím k pokoření rakoviny. Nadaná maturantka už dva roky působí ve vědeckém týmu Lumíra Krejčího na Masarykově univerzitě, je držitelkou ceny České hlavičky a evropské soutěže pro nejnadanější mladé lidi EUCYS. Movsesjan, která má před sebou mimořádnou kariéru, má kořeny v Kyrgyzstánu. Největší nadějí českého šachu je pro změnu šestnáctiletý Thai Dai Van Nguyen, původem z Vietnamu.

Andrej Babiš

Na tom, že dominantní osobností české politické scény byl v končícím roce Andrej Babiš, se asi shodnou jeho příznivci i odpůrci. Plusové znaménko si zaslouží za houževnatost, pracovitost a hlavně nepředstíranou ochotu setkávat se s lidmi po celé zemi. Minusové za podivné čachry kolem korunových dluhopisů, dotací na Čapí hnízdo a předem vytyčenou cestu k menšinové vládě.

Šéf hnutí ANO, jednoznačný vítěz říjnových voleb a český premiér, je politický talent, neboť je asi jediným miliardářem, který přesvědčil statisíce bývalých voličů ČSSD a KSČM, že právě on dokáže hájit jejich zájmy. Jeho vládní tým připravil programové prohlášení, které reflektuje spoustu reálných potřeb České republiky a jejích občanů. Až na to, že připomíná účetní knihu s kolonkami má dáti, dal. Je na Andreji Babišovi, aby dokázal, že umí k číslům přidat i ducha, esprit, ideu. To, že se budeme mít líp, totiž o kvalitě života vypovídá jen málo.

Emmanuel Macron

Jen málokterý politik vzbudil v uplynulém roce takový rozruch jako Emmanuel Macron, jenž se v květnu ve svých 39 letech stal nejmladším francouzským prezidentem. Veřejnost diskutovala o jeho netradičním manželství (v sedmnácti požádal o ruku svou o 24 let starší učitelku, která kvůli němu odešla od manžela a tří dětí). Mnohem větší pozornost však byla soustředěna na fakt, že se tomuto hlasateli liberálních reforem v druhém kole prezidentských voleb podařilo porazit kandidátku krajní pravice Marine Le Penovou.

Kirill Serebrennikov

Ruský režisér Kirill Serebrennikov je známým kritikem Kremlu. Odsoudil anexi Krymu, hájí práva gayů a provozuje „nebezpečnou“ avantgardu. Jeho balet v divadle Bolšoj těatr o legendárním tanečníkovi Rudolfu Nurejevovi, který v 60. letech utekl na Západ, se měl stát událostí loňské sezóny. Na zásah ministra kultury však byla premiéra zrušena. Důvod? Nurejev byl homosexuál! Vzápětí nato Serebrennikova obvinili ze zpronevěry státní dotace 68 milionů rublů. Soud mu nařídil domácí vězení, v případě odsouzení může jít za mříže až na 10 let.