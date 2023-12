Petr Pavel

prezident České republiky

Český prezident Petr PavelZdroj: ČTK

Když generál Petr Pavel končil v roce 2018 svou misi šéfa Vojenského výboru NATO, odcházel s poctami, ale nikoliv ambicemi. Chtěl se věnovat přednáškám o bezpečnostních otázkách, manželce a domu se zahradou v Černoučku. Ačkoliv se ho novináři občas ptali, zda hodlá zamířit do politiky včetně úřadu nejvyššího, popíral to s tím, že tyto vody jsou na jeho vkus příliš kalné.

Deník úsměvůZdroj: Deník„Aktivní politické angažmá nevidím jako nejlepší službu státu. Budu se spíš snažit zůstat nezávislou osobou, mít možnost přispět k tomu, co považuji za důležité, tedy zlepšit povědomí naší veřejnosti o otázkách bezpečnosti a obrany, zaujímat k nim realistický pohled a tím přispět k tomu, že naše ozbrojené síly budou věrohodnou součástí alianční kolektivní obrany. K tomu nemusím vstupovat do politiky a konkrétně do politického prostředí v České republice bych opravdu nerad vstupoval,“ řekl mi tehdy v rozhovoru.

Duel s Babišem

Jiní si to nemysleli. Hlavně ti, kteří neměli rádi Miloše Zemana a jeho panoše. Třeba Petr Kolář nebo Jan Kysela. Během covidové pandemie Pavel vytvořil iniciativu Spolu silnější a bylo čím dál jasnější, že v lednu 2023 bude kandidovat na hlavu státu. Zvláště když se o stejnou pozici rozhodl ucházet Andrej Babiš, který jeho tehdejší pomoc a rady z krizového řízení odmítl.

Jejich první přímý střet v Deníku.cz letos 11. ledna, který sledovalo přes 1,5 milionu diváků, byl prvním kompasem pro volbu statisíců lidí. Pavel se představil jako klidný a zkušený muž, který se vypořádal se svou komunistickou minulostí a přesně ví, jakou roli by měl jako hlava státu hrát.

Zdroj: Deník

„Hovořit o trvalém míru je iluze. Stačí se podívat na historii lidstva, která je plná konfliktů. To neznamená, že se o mír nemáme snažit. Aspoň na tomto principu se můžeme shodnout. K tomu máme organizace, jako je NATO. Je to organizace kolektivní obrany, a tak by to mělo zůstat. Lidem se má říkat pravda a nemá cenu jim nabízet vzdušné zámky, že můžeme žít ve světě bez konfliktů, ale zároveň je nemáme strašit tím, že je kdokoliv zatáhne do války,“ zdůraznil v Prezidentském duelu Deníku generál ve výslužbě.

Zvládnutá role

Dne 28. ledna zvítězil s dosud největším počtem hlasů. Po březnové inauguraci se ujal prezidentství přesně podle předpokladů. Je důstojným reprezentantem země navenek a hlavou parlamentní republiky bez výraznějších exekutivních pravomocí dovnitř. Požívá poměrně vysoké důvěry obyvatelstva, jež je s jeho výkonem spokojené. K Pavlovým neúspěchům lze zařadit sporné kandidáty na ústavní soudce Roberta Fremra a Pavla Simona. Naopak v hodnocení války na Ukrajině je velmi prozíravý a vidí to, co lidé bez jeho vojenské zkušenosti vidět nemohou.

Prezident Petr Pavel při předávání státních vyznamenání poprvé ocenil 62 osobností veřejného života:

PŘEHLEDNĚ: Pavel vyznamenal 62 lidí. Ocenil Mašínovou, Pitharta i Kubišovou

To, že se zatím jako prezident osvědčil, potvrzuje i odsudek až hrané pohrdání, které si vysloužil od svých předchůdců Václava Klause a Miloše Zemana. Hlava státu si kolem sebe postupně vytvořila profesionální tým spolupracovníků, někteří nadšenci z dob kampaně odešli (například mluvčí Markéta Řeháková), jiní ho posílili. Deník.cz přinášel letos pravidelné online debaty s Petrem Pavlem pod názvem Co můžeme čekat od prezidenta a jsme rádi, že v tomto formátu budeme pokračovat i v roce příštím.