Ostrá debata o xenofobii a migraci. Topolánek: Bojím se latentního rasismu

/VIDEO/ Během neobvyklé prezidentské debaty, kdy vzal Deník šestici uchazečů o Hrad do vlaku, samozřejmě nechyběla ožehavá témata. A to taková, která také rozdělují českou veřejnost. I otázka ekonomické migrace a rasismu odstartovala ostrou debatu v prezidentském vagonu. Co zaznělo?

„Pokud si někdo myslí, že je česká společnost rasistická a xenofobní, tak já tedy ne,“ ohradil se hned na úvod jeden Jiří Drahoš, jeden z největších konkurentů Miloše Zemana.

Rasistické útoky však nejsou ani v Česku výjimkou. Příkladem je kauza teplické ZŠ Plynárenská, jejíž fotka prvňáčků v Teplickém deníku vzbudila nečekaný ohlas. Na fotografii byly děti různých etnik, což někteří uživatelé na sociálních sítích komentovali velmi nevhodně.

„Jestli se takto někdo naváží do dětí, tak bez ohledu jaké národnosti a původu jsou, měl by to už pomalu být trestný čin,“ rozzlobil se Vratislav Kulhánek. "

Je to však řešení? „V těch lidech to bude vždy. Vy jejich názor nezměníte. Jen to nebudou říkat na sociálních sítích. A možná to bude o to horší, protože nevyventilují, co v nich bublá,“ reagoval Jiří Hynek.

Podle něj se musí hledat příčina rasismu a xenofobie. „Vždyť ti, co chodí do práce, si vlastně vydělají někdy méně, než druzí, kteří si dokáží najít cestičku. A to v lidech vyvolává frustraci,“ stočil Hynek téma k problému sociálních dávek.

„Spousta lidí, kteří pracují za minimální mzdu, jsou opravdu zklamaní z toho, že mají jen o maličko více než ti, kteří nepracují," souhlasil Michal Horáček.

Jasný názor na to měl Mirek Topolánek. „My dnes máme zákon o zákazu propagace komunismu a nacismu. Já se ale daleko více bojím toho latentního rasismu. Kdo bude chtít bydlet na Chánově? Kdo bude chtít mít za souseda Roma? Nakonec se bude útočit na standardnost těchto lidí a budou se bát všichni,“ řekl rázně někdejší premiér s tím, že právě prezident to musí odsoudit.

Otázka ekonomické migrace

I on byl se svými kolegy za jedno, že Česko má přijímat migranty prokazatelně prchající před válkou či pronásledováním. A to nehledě na jejich náboženské vyznání.

S tím se však značná část veřejnosti neztotožňuje. Marek Hilšer dává vinu především médiím. „Toto téma jimi procházelo někdy možná až nadměrným způsobem. Zabývají se migrací až příliš a tím vyvolávají obavy. Kdykoliv politici hráli na nenávist a vyvolávání strachu, vždy to pro společnost špatně dopadlo,“ uvedl.

„Nemyslím si, že když se o něčem nebude psát, že ten problém neexistuje,“ oponoval Hynek.

Horáček připomněl, že Česko od svého vzniku přijalo více než 480 tisíc nových spoluobčanů. „To jsou však ti lidé, kteří jsou tu vítaní. Chceš tady pracovat, pracuj! Vítej!“ vložil se do diskuze Mirek Topolánek.

Upozornil, že lidé mají strach ze smrti, z nemoci, z chudoby a z neznámého. „Máme tu několik set tisíc ukrajinských pracovníků. Žije zde velká diaspora Vietnamců, se kterými nemáme zásadní problém, protože pracují, jejich děti chodí do škol. A patří k nejchytřejším,“ shodl se s Markem Hilšerem.

Kde však vidí někdejší šéf ODS problém? „S tím, co tu padlo. V lidech, kteří nejsou ochotni respektovat pravidla. Občané chtějí slyšet, že stát je na ekonomickou migraci připraven. Protože, když se budeme chovat jako v západní Evropě, a to je jeden z největších problémů, tak nakonec zavřeme schengenskou hranici, kterou jsem prosadil,“ zdůraznil.

"Já se na rozdíl od pana Topolánka o tom s lidmi bavím od jara, kdy jezdím po kampani. Ekonomická migrace je téma. O tom lze debatovat věcně. Prezident nemá říkat, aby se lidé báli. Prezident má říkat, že tu migraci zvládneme. My sami tu ekonomickou vlnu ale nezastavíme," uvedl Jiří Drahoš.

Ožehavé téma nakonec uzavřel svými slovy Jiří Hynek: „V rámci diskuze jsme vlastně přišli na to, že Češi nejsou rasisty a xenofoby. My nemáme vlastně jen rádi ty, kteří by nás mohli ohrožovat, nebo ty, kteří se vezou.“

