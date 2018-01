Ostře se ohrazujeme proti závěrům Olafu, uvedl předem provozovatel Čapího hnízda

Závěrečnou zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) nečetl premiér Andrej Babiš, předseda klubu poslanců ANO Jaroslav Faltýnek (o jejich vydání k trestnímu stíhání žádá policie) ani ministryně financí za ANO Alena Schillerová. Státní zastupitelství nedoporučilo její zveřejnění, neboť se stává součástí vyšetřovacího spisu.

OLAF zkoumal, zda došlo při udělení padesátimilionové dotace Farmě Čapí hnízdo k podvodu.

Farma před jejím čerpáním a po jejím uplatnění spadala do holdingu Agrofert. Ten do minulého roku vlastnil Andrej Babiš, který ho na základě zákona o střetu zájmů převedl do svěřenského fondu.

Ačkoliv verdikt OLAFu není veřejně znám, společnost IMOBA, která provozuje Čapí hnízdo, jeho obsah předjímala. Deník má k dispozici koncept tiskové zprávy, která byla připravena pro případ publikování závěrečné zprávy.

Chovají se protiprávně

„Společnost IMOBA zásadně nesouhlasí a ostře se ohrazuje proti závěrům a doporučením OLAFu, ke kterým údajně úřad dospěl při vyšetřování kauzy Farmy Čapí hnízdo. Nejsou nám v tuto chvíli známy detaily, nicméně jsme přesvědčeni, že OLAF v mnoha oblastech postupoval protiprávně a značně neprofesionálně,“ píše se v textu.

Zástupci firmy IMOBA jsou přesvědčeni, že „uvedené závěry OLAFu značně korespondují s dlouhodobými postoji některých českých redakcí a novinářů“. Dál uvádějí, že vyšetřovatelé OLAFu projevovali základní neznalost právních principů a norem, a to nejen českých, ale i unijních. Nereagovali prý ani na snahu IMOBy o maximální součinnost a neumožnili jejím představitelům seznámit se s důkazy. Odepření přístupu do vyšetřovacího spisu zdůvodnili povinností chránit osobní údaje fyzických osob. „Porušili tím právo na spravedlivý proces,“ míní.

Za naprosto skandální pak považují fakt, že vyšetřovatelé nevyčkali rozhodnutí evropské ombudsmanky Emily O’Reilly a výsledků žaloby jedné ze stíhaných osob k Evropskému soudnímu dvoru a uzavřeli své šetření. „Je zcela zjevné, že závěry a doporučení OLAFu mají ovlivnit situaci v České republice. Přestože celý proces i zpráva OLAFu měly být důvěrné, jsou nyní úmyslně šířeny s cílem poškodit našeho bývalého akcionáře Andreje Babiše,“ píše se v několik dní starém textu, který ovšem nakonec nespatřil světlo světa.

Autory totiž zaskočilo, že čeští žalobci v podstatě zakázali zveřejnění zprávy, jehož se domáhali například poslanci TOP 09 Dominik Feri, Pirát Jakub Michálek či lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Stížnost koncernu odmítla komentovat i mluvčí Evropské komise Mina Andreevová. Pouze sdělila, že komise analyzuje závěry OLAFu, ale jejich zveřejnění je čistě věcí České republiky.

Jedním z mála Čechů, kdo jeho zprávu četl, je tak podle svých slov pro Svobodné fórum předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek: „OLAF doporučuje Evropské komisi stoprocentní korekci, což znamená, že z peněz Evropské unie se nemá zaplatit vůbec nic, jelikož se jednalo o podvod. Všichni tedy vědí, že českým premiérem je někdo, kdo se snažil z peněz EU ukrást padesát milionů korun.“

Andrej Babiš i Jaroslav Faltýnek jakoukoli vinu odmítají. Babiš zdůrazňuje, že všechny záležitosti kolem dotace pro Čapí hnízdo schvaloval ROP Střední Čechy a auditovaly orgány středočeského hejtmanství i ministerstva financí. „Měly všechny podklady a věděly o propojeních této společnosti s Agrofertem přes úvěry nebo zapůjčená vozidla. Má-li OLAF nějaké připomínky, měl by je uplatnit jejich směrem,“ uvedl Babiš.

Kessler je nedůvěryhodný

Ten také připomíná, že OLAF není v jeho očích důvěryhodný orgán. „Nijak nereagoval například na stížnost paní senátorky Dernerové z roku 2009, která se týkala dotaci pro Krajskou zdravotní a.s. v Ústeckém kraji. A tam šlo o 200 milionů korun,“ tvrdí. Jaroslav Faltýnek zase připomíná, že šéf OLAFu Giovanni Kessler byl vyšetřován kvůli nezákonným odposlechům v kauze Dalligate, v níž šlo o miliardové korupci. Kesslerovu rezignaci opakovaně žádala i Ingeborg Grässlová, která jinak v Evropském parlamentu tvrdě vystupuje proti Andreji Babišovi a jeho střetu zájmů. Bývalý předseda EP a současný šéf německé SPD Martin Schulz dokonce OLAF opakovaně kritizoval, že pracuje na politickou objednávku.

Tyto okolnosti by zřejmě vzal v potaz i český soud, který by se případem měl zabývat. Otázka je, kolik z jedenácti obviněných před ním stane. O tom, zda poslanci Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek přijdou o imunitu, totiž bude sněmovna znovu hlasovat. Pravděpodobně až po 10. lednu, kdy Babišova vláda požádá o důvěru.