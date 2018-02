Ostře sledovaný sjezd. Rozpolcenou ČSSD dělí otázka vlády s ANO

Mimořádný sjezd ČSSD mají v hledáčku nejen straníci, ale celá politická scéna. V Hradci Králové se totiž za týden rozhodne nejen o tom, kdo povede sociální demokracii, ale též o vstupu do vlády. Strana je rozpůlená v otázce, zda usilovat o vládní angažmá, nebo odejít do opozice, případně Babišův kabinet jen tolerovat.

Shoduje se asi jen v tom, že pokud by nebyl premiérem Andrej Babiš, bylo by rozumné do koalice s hnutím ANO vstoupit, nejlépe současně s lidovci. Jenže to je zatím velmi nepravděpodobný scénář. Babiš má ve svém hnutí neotřesitelnou pozici, bez něj jde prakticky o mrtvý projekt.

Všichni poslanci a bývalí ministři za ČSSD si uvědomují riziko, které přináší koaliční soužití s hnutím ANO, a to ještě jako menšinový partner. Deník se bývalých ministrů ČSSD zeptal, jak vidí možnost vládnout s Andrejem Babišem.

Milan Chovanec, Lubomír Zaorálek a Jan Chvojka jsou jednoznačně proti. Bohuslav Sobotka se sice nevyjádřil, ale jeho negativní postoj lze vzhledem k minulým vyjádřením předpokládat. To je zajímavý vzkaz, neboť všichni čtyři jsou poslanci a budou hlasovat o důvěře vládě.

Méně kategorický přístup mají Kateřina Valachová a Michaela Marksová, které vládní účast připouštějí, ovšem za splnění přísných podmínek. „Nejhorší řešení by pro mě bylo, kdyby sociální demokracii zatížila vládní odpovědnost a Andrej Babiš brousil mimo vládu mezi občany a vyprávěl, že vše pro ně zařídil on. Toto si ČSSD již zkusila a dopadla, jak dopadla. Váha ČSSD musí být silná pro prosazení programových priorit.“

Podobně to vidí kandidát na předsedu a exministr vnitra Milan Chovanec, který v dopise spolustraníkům napsal, že na předchozí spolupráci s hnutím ANO strana doplatila, a proto není potřeba opakovat chyby.

Navíc soudí, že by ČSSD neměla jít do vlády s trestně stíhaným politikem, protože to slíbila voličům. Nejvstřícnější je bývalý ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který je přesvědčen, že sociální demokracie se silným lídrem by se vládní spolupráce s Babišem bát neměla.

Deník se zajímal, zda by šéf ANO byl v případě koalice s ČSSD ochoten uvažovat o mechanismu, v němž by v zásadních otázkách měli sociálně demokratičtí ministři právo veta a zda by jim nabídl resorty obrany a zahraničí. „Počkáme si na sjezd ČSSD. Priorita je program, místa ve vládě nejsou na pořadu dne,“ odpověděl premiér v demisi Andrej Babiš.

Sjezd za zavřenými dveřmi

Předsednictvo ČSSD v sobotu ráno navrhlo širšímu vedení strany, aby část sjezdu, který je naplánován na příští neděli do Hradce Králové, byla uzavřená pro veřejnost a média. Oznámil to Milan Chovanec. Po klíčových částech programu, jako je volba nového předsedy a místopředsedů a schválení usnesení o tom, zda by mělo vedení jednat o vládě s ANO, by mohl být sjezd přerušen do května.

Chovanec uvedl, že pro novináře bude určitě přístupná část sjezdu, na níž vystoupí prezident Miloš Zeman. Novináři by měli mít možnost být také u projevů sedmičky kandidátů na předsedu. Naopak u slov zhruba tří desítek uchazečů o funkce místopředsedů by chyběli. "My chceme primárně řešit sami sebe. Ale jak to znám, jak to vždycky chodí, tak novináři ty informace stejně mít budou," řekl.

Primární by měly na sjezdu v Hradci Králové být právě volby nového vedení, navazující na rezignaci současného, které skončí kvůli slabému výsledku ČSSD v loňských sněmovních volbách. "Primární je volba předsedy, statutárního místopředsedy, místopředsedů a nějaký mantinel pro vedení, jestli vyjednávat o případné vládě," uvedl Chovanec.

Až sjezd probere tyto záležitosti, měl by se přerušit pravděpodobně do května, uvedl Chovanec. Po třech měsících by mohl sjezd jednat například o stanovách, případně o finálním rozhodnutí o vstupu do vlády podle stavu vyjednávání. "Mohl by také zvolit jednoho místopředsedu, pokud se to (příští týden) nezdaří, věnovat se stanovám a programu pro lidi," uvedl Chovanec.

V Praze se dnes sešlo širší vedení ČSSD, které má za úkol vyřídit některé poslední formality před sjezdem. Na jednání přesto panuje podle informací přítomných novinářům poměrně vyhrocená atmosféra, která se projevila na dopoledním jednání předsednictva. Návrhy předsednictva projedná ještě dnes ústřední výbor.