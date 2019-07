Ve věci výměny ministra kultury, která se táhne už od druhé poloviny května, se Zeman podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka pohybuje jasně mimo ústavu. Hamáček to řekl médiím po čtvrtečním jednání grémia strany. Neupřesnil ale, jak bude ČSSD postupovat po středečním vyjádření premiéra, že Zeman sice odvolá Staňka ke konci července, ale ohledně jeho nástupce Michala Šmardy se rozhodne až v polovině srpna.

"Podle mého názoru nebylo možné od tohoto zasedání grémia očekávat zásadní rozhodnutí. Šlo spíše o jednání, kde byly předány informace o aktuální situaci," komentoval výsledky jednání brněnský předseda ČSSD Oliver Pospíšil. "Vnímám to tak, že do konce července má pan premiér Babiš prostor na to, aby situaci vyřešil, pokud chce dál mít menšinový kabinet s ČSSD," doplnila jihomoravská předsedkyně strany Naděžda Křemečková.

Do 31. července, na kdy Babiš svolal jednání na ministerstvo kultury, se podle poslance ČSSD za Jihomoravský kraj a statutárního místopředsedy strany Romana Onderky nic zásadního nestane. "Stále platí usnesení předsednictva, které hovoří o tom, že ČSSD nominovala na ministra kultury Šmardu a že v případě potřeby může předseda celou situaci řešit. Byli bychom rádi, aby výměna na kultuře byla hladká, ale pan prezident se rozhodl jednat jinak. ČSSD v dané chvíli udělala maximum možného," uvedl.

Rozhodne 31. červenec

Krajský předseda strany na Vysočině Petr Krčál předpokládá, že pokud se do konce července neuskuteční výměna ministra kultury, sejde se předsednictvo znovu a rozhodne o dalším postupu. "Po 31. (červenci) by mělo být nějaké jednání, ke kterému bychom se měli z jednotlivých regionů vyjádřit," uvedl.

Někteří sociální demokraté ale neskrývali roztrpčení z celé kauzy kolem výměny Staňka. Bývalá starostka České Lípy Romana Žatecká, která loni kandidovala na předsedkyni strany, ji označila za nekonečné čekání na pointu. "Ani trochu napínavé, natož zábavné. Premiérovi teče do tenkých a nezvládá to, prezident se drží na koni a ČSSD žije v nekonečném a potupném očekávání," uvedla. Žatecká kritizovala kvůli trestnímu stíhání Babiše vstup ČSSD do koalice s ANO. ČSSD se podle ní sama zahnala do kouta.

Podle hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána prezident v otázce výměny ministra kultury porušuje ústavu. Očekával by proto tvrdší postup od premiéra. "Na premiérovi je, aby nominaci ČSSD prosadil, protože má odpovědnost za vládu jako celek. Nerozumím důvodu, proč pan prezident nutně vyčkává se jmenováním zcela jasně navrženého kandidáta," řekl Štěpán, jenž byl ve stranickém referendu proti vstupu ČSSD do vlády s ANO.

Foldyna na straně Zemana

Na stranu prezidenta Zemana se naopak staví poslanec Jaroslav Foldyna, známý styky s prokremelským ruským motorkářským klubem Noční vlci. "Není nic od věci jednat s panem prezidentem a dohodnout se na nějakém řešení. Problém je uměle vytvořený, vůbec bych ho neřešil," prohlásil. Vyhrožovat odchodem ČSSD z vlády podle něj nemá význam.

Senát schválil ve středu návrh ústavní žaloby na Zemana. "Kdyby se ta žaloba týkala pouze nečinnosti pana prezidenta ve věci odvolání ministra kultury, tak já jsem přesvědčen, že tam to je jasně mimo ústavu," uvedl po jednání grémia Hamáček. ČSSD by ji v obou komorách Parlamentu podpořila, dodal. Návrh však podle něj obsahuje i záležitosti z minulého volebního období, se kterými se dá polemizovat. Proto jej ČSSD nepodporuje.