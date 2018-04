Osud vlády mají v rukou Babiš a Zeman

Ačkoliv dohoda o programu byla téměř kompletní, ve čtvrtek večer vše zkrachovalo na rozdělení resortů. Po ukončení jednání se nyní ANO a ČSSD obviňují z neúspěchu rozhovorů.

Andrej Babiš nabídl sociálním demokratům spravedlnost, práci a sociální věci, zahraničí, obranu a kulturu. „Odmítli to, necouvli ani o centimetr, takže za konec jednání mohou oni,“ řekl premiér v demisi Deníku. Zcela opačně to vidí vyjednavači ČSSD Jan Hamáček a Jiří Zimola. Od počátku žádali pět resortů, přičemž trvali na vnitru nebo financích. To měl být ústupek ANO za to, že ve vládě zůstane trestně stíhaný Babiš.

Vedení ČSSD souhlasí

S výsledkem jednání včera Hamáček a Zimola seznámili předsednictvo ČSSD. „Jednomyslně schválilo náš postup včetně rozhodnutí o ukončení rozhovorů,“ sdělil Jiří Zimola.

Podle něj delegáti dnešního sjezdu vezmou usnesení předsednictva na vědomí a dál se vládní účastí ČSSD nebudou zabývat. „Jsme nyní opoziční strana. Změnit se to může ve chvíli, kdy Andrej Babiš otočí,“ dodal statutární místopředseda ČSSD. Popřel, že za bankrotem stojí spor o personálie, Hamáčka a vnitro. „Šlo o komplexní přístup pana Babiše, o jeho permanentní urážky, kdy z ČSSD činil pouze přívažek koaličních dohod,“ řekl.

Podle Zimoly je současná rétorika hnutí ANO marketingový tah, kterým hodlá zastřít podstatu problému, jíž je trestní stíhání člena vlády. „Teď je na tahu pan Babiš, který musí přijít s řešením pro Českou republiku,“ uzavřel Jiří Zimola.

Šéf ANO zatím mlčí. Podle svých slov pro Deník plán B nemá a 120 hlasů pro rozpuštění sněmovny neshání. Příští týden by se měl sejít s prezidentem Milošem Zemanem, který sehraje zásadní roli. „Jsme připraveni panu prezidentovi sdělit, proč jsme nemohli přijmout podmínky hnutí ANO,“ oznámil Jiří Zimola.

Hlava státu dala v minulosti najevo, že by si přála menšinovou vládu ANO, již by tolerovali sociální demokraté, komunisté či SPD. Proti mysli mu nebyla ani dohadovaná dvoučlenná koalice s podporou KSČM. Kategoricky vyloučil, že by uvolnil cestu k předčasným volbám. Zároveň naznačil, že si vládu s důvěrou přeje do začátku prázdnin. Tento termín je ale nyní na hony vzdálený. S podporou vlády ANO po aféře novičok a Nikulin váhá KSČM, Okamurova SPD zase nevoní Babišovi.

Jiný premiér

Ostatní opoziční strany zůstanou neoblomné, pokud Andrej Babiš bude trvat na svém premiérství. Nehrnou se ale ani k volbám. „Příčinou dnešního stavu je neschopnost Andreje Babiše dojednat vládu s důvěrou. Volby na jeho neschopnosti nic nezmění. Změnu může přinést jen jmenování jiného premiéra,“ uvedl šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Předseda ODS Petr Fiala se přidal: „Pokud Andrej Babiš není schopen nebo ochoten sestavit řádnou vládu s většinovou podporou sněmovny, pak má dostat příležitost někdo jiný. Ukončeme toto divadlo a vraťme se k normálním pravidlům parlamentní demokracie.“

Kromě komunistů a okamurovců ostatní viní z bankrotu jednání Andreje Babiše. Ten bude mít nyní potíže i uvnitř svého hnutí. Ve čtvrtek totiž vyšlo najevo, jaké ministry ochotně obětuje. Šéfovi diplomacie Martinu Stropnickému či ministryni obrany Karle Šlechtové se kvůli tomu určitě nebude lépe pracovat. A ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který byl nejvýraznější liberální a protiextremistickou tváří hnutí ANO, se už prý dříve rozhodl ve vládě skončit.

Je zřejmé, že v současné sestavě a bez důvěry sněmovny to nemůže Andrej Babiš ustát déle než do začátku léta.