Koho se zrušení výuky týká?

Žáků základních a středních škol i studentů vysokých škol. V rozhodnutí ministerstva zdravotnictví nejsou jmenovány mateřské školy a základní umělecké školy. Ministr školství Robert Plaga ovšem uvedl, že i jim doporučuje řídit se obecně platným nařízením. Rozhodnutí v případě uzavření mateřských škol ponechává na zřizovatelích, což jsou většinou obce.

Kolik dní budou školy uzavřeny?

Až do odvolání. Podle ministra školství půjde minimálně o dva týdny.

Bude se kvůli opatření posouvat termín přijímacích zkoušek na maturitní obory SŠ?

Zatím ne. První řádný termín testování je u čtyřletých oborů 14. dubna 2020, druhý o den později. Obory šestiletých a osmiletých gymnázií mají první termín ve čtvrtek 16. dubna 2020, druhý v následující den. Pokud se termíny posunou, ministerstvo školství o tom do 14 dnů bude informovat. Totéž platí o maturitách.

Jakou formou mohou učitelé zadávat svým žákům úkoly, procvičování, samostudium?

Učitelé se mají podle ministerstva školství s dětmi a rodiči spojit elektronicky a domluvit se s nimi na domácím procvičování a samostudiu. Podle školského zákona ovšem termín „dálkové vyučování“ neexistuje, záleží na domluvě obou stran.

Zruší se školy v přírodě?

Ministr školství doporučuje nerušit již započaté kurzy. Podle vývoje situace se mohou konat i školy v přírodě v příštích dnech.

Mají rodiče menších dětí nárok na ošetřovné?

Ano, mohou o ně zažádat rodiče dětí mladších 10 let. Podmínkou je, že si rodič platí nemocenské pojištění. Potvrzení mu vydá příslušná škola. Má nárok na vyplacení 60 procent vyměřovacího základu. Délka ošetřovného je maximálně devět kalendářních dní, v případě samoživitelů 16. Nárok může uplatnit i prarodič či jiný příbuzný, ale musí být s dítětem ve společné domácnosti.

Jak se přijaté opatření dotkne pedagogů a nepedagogických pracovníků?

O jejich pracovní náplni rozhodne ředitel školy. Učitelé mohou mít i home office včetně samostudia. Pokud by například vychovatelky, kuchařky či uklízečky neměly co dělat, ředitel uplatní paragraf o pracovní překážce na straně zaměstnavatele.

Otázky ohledně epidemie a testování

Hrozí Česku epidemie?

Podle primářky infekčního oddělení na pražské Bulovce Hany Roháčové dorazí epidemie koronaviru do Česka během několika týdnů. „Představa, že bychom dokázali virus zastavit nebo ho zcela vymýtit, je iluzorní. Možná to půjde jen trochu zpomalit, nic víc. Přece jen jde o infekci, která se přenáší vzduchem,“ vysvětlila. Pomoci by ale podle ní mohlo nastupující teplejší jarní počasí. „Je to spekulace, ale možná se v takových podmínkách bude viru dařit hůře,“ řekla Deníku.

Proč se netestuje v Česku mnohem více lidí?

"Inkubační doba je až 27 dní. Muselo by se tedy testovat několikrát v průběhu času," říká Jarmila Rážová, ředitelka středočeské hygieny. Pokud by se udělal test předtím, může se stát, že se nákaza projeví až sedmadvacátý den. "Testovaly bychom osobu, aniž by měla jakékoliv příznaky. Současně člověk nemusí vždy virus vylučovat - tedy být infekční. Znamenalo by to to ohromnou zátěž pro systém," vysvětluje Rážová.

"My nepochybně budeme dramaticky zvyšovat počty testovaných. Teď máme zhruba 10 laboratoří, které testují a jsou otevřeny. I jejich počet se zvýší," dodal v České televizi epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Roman Prymula.

Je bezpečná voda?

Podle Národního referenčního centra pro pitnou vodu, je u nás voda bezpečná. Viry jsou totiž citlivé na to, když procházejí UV zářením a dezinfekcí. Ukázalo se to už při epidemii SARS a ptačí chřipce. Voda u nás prochází třemi stupni čištění: koagulací, filtrací a dezinfekcí.