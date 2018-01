Otázky Světlany Witowské? Bookmakeři vypsali kurzy na náhradu Václava Moravce

Imigranti, kteří na území USA vstoupili ilegálně, by mohli získat americké občanství. Nový návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa by se dotkl 1,8 milionu lidí. Tyto osoby zatím chránil program Daca, kvůli jehož zrušení Kongres minulý týden neschválil americký rozpočet. Má to ale jeden háček. Trump výměnou za to od Kongresu požaduje 25 miliard dolarů (575 miliard korun) na stavbu zdi na hranicích s Mexikem.