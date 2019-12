Dcera Otto Fischla Helena Kosková vzpomínala na překvapení, když uslyšela otcovo jméno v souvislosti s procesem s Rudolfem Slánským, který začal 20. listopadu 1952: „V rozhlase četli jména a mezi nimi i tátovo, což bylo pro mě strašlivé překvapení.“

Svatební fotka Heleny a Iva Koskových z roku 1956. | Foto: Post Bellum

Helena Kosková s matkou do poslední chvíle věřily, že otcovo zapojení do politického monstrprocesu je naprostý omyl. Otto Fischl v době svého zatčení nepatřil ke stranickým špičkám, jeho politická kariéra skončila 16. ledna 1951, kdy emigrovala jeho starší dcera Eva do Západního Berlína.